Chanel春季最新7款黑色手袋推薦　斜背包、小廢包、背囊仔超精緻

黑色，是許多女孩第一次購入精品包的首選，好搭、雋永又不具季別的特性，讓黑色包款永遠都是女人的最愛！Chanel 創辦人香奈兒女士曾說過：「我主張黑色，黑色流行至今，因為黑色能消融一切。」



因此黑色的設計在該品牌中，已經成為最具標誌的色彩，不管是經典的斜紋軟尼小黑外套，還是永垂不朽的 2.55 包，全黑都是香奈兒女士最迷戀的配色，在 2022 年春季前導系列中，品牌運用的「極致黑」打造一系列的時髦包款，從皮質片面料到細緻的羅緞材質，不退流行的黑色，絕對是女孩第一次購入 Chanel 的首選。

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HOBO手袋 - 小羊皮及金色金屬

隨性的風格，總能讓女人自帶一種迷人的性格，這款 Hobo 包款以 Chanel 標誌性的菱格紋衍縫為主軸，並搭配上三條皮穿鏈的背帶，讓原本就帶點率性的包型，多了點搖滾酷女孩味道。

旅行袋 - 尼龍、羅緞及金色金屬

尋覓不到一款完美通勤包的 OL 有福了，這款全黑的方正提包，簡約、幹練的氣息完美展現都會女性的樣貌，搭配上帶有光澤的羅緞面料，更突顯 Chanel 一直以來的優雅氣息。

特大購物袋 - 尼龍、羅緞及金色金屬

再讓一款外型休閒的包款變得很有味道，可以看看 Chanel 的設計真的很有一套！品牌運用輕盈的羅緞面料呈現，並加上品牌標誌性的雙 C Logo 符號，再細節處用皮穿鏈的方式呈現提把及背帶，這款適合購物外出的包，拿去約會也很時髦。

背囊 - 粒紋小牛皮及金色金屬

Chanel 這款背囊，跳脫過去該包型給人過於休閒的意象，品牌運用小方包的輪廓做設計，並以全金屬的鍊帶做呈現，值得一提的細節在於，過往品牌會運用較寬的皮革做為肩部的減壓背帶，但這次設計師巧妙地用臉調皮穿鏈銜接於其中，讓整體包款揹起來舒適之餘還更有特色。

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細號垂蓋手袋 - 小羊皮及金色金屬

在 Virginie Viard 接手品牌後，「搖滾」變成了 Chanel 設計的元素之一，她將熱愛的反叛風格與品牌的優雅結合，創造出許多個性十足的單品，例如這款包便擁有其設計精神，包身上延續了 11.12 包款幾點的樣貌，在揹帶中則用粗獷的寬鏈帶及雙層的皮穿鏈呈現，讓包款整體優雅中又具有個性。

細號化妝箱 - 小羊皮及金色金屬

近幾年化妝包式的包款設計，已經是許多女人的夢幻逸品！可愛獨特的外型，讓你在穿搭上能增添亮點！這次 Chanel 再以化妝包為題設計出這款硬殼的可愛小包，並貼心的在內部附上方便補妝的小鏡子，整體典雅的風格我不相信有女孩能抗拒它的魅力。

鏈條細碼盒形手袋

喜歡小包的人要注意了！這款圓潤外型的小提包，不管是鏈帶的設計規劃，還是整體包型的線條都值的妳在櫃上大叫 kawaii！揹上它和閨蜜出門聚會時，妳不想成為全場焦點都很難。

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