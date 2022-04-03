CHANEL可愛手袋Heart Bag　品牌「初心」源自老佛爺90年代設計？

【CHANEL/ 手袋】CHANEL形象離不開高貴、優雅，可愛似乎跟品牌風格完全沾不上邊。

不過，當大家看到CHANEL的Heart Bag時，相信會即時改觀，大叫「Kawaii Ne」。



CHANEL Heart Bag於2022春夏時裝騷時初次曝光，當時已引起熱話，女生們被這可愛心形設計手所吸引，而且備有不同黑、白、紫和粉紅四種配色，適合不同性格，難怪她們即時把這手袋寫在Wish List上。

Heart Bag心形輪廓令人眼前一亮（CHANEL）

Heart Bag心形輪廓令人眼前一亮（CHANEL）

Heart Bag系列終於正式登場，心形輪廓令人眼前一亮，還有CHANEL手袋簽名式的孖C Logo金屬扣和菱格紋理，皮革與金屬結合的鏈帶，以及經典Flag Bag背面的開放式口袋，是經典變奏的新袋款。



CHANEL Heart Bag設計細節：

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手袋尺碼分別有適合日常用的16.5 × 18 × 6.5CM，以及迎合迷你袋潮流的12 × 13 × 5.5 CM，顏色方面有成熟Classic的黑與白，又有繽紛少女感的紫與粉紅，Heart Bag系列既有CHANEL的高貴氣質，同時瀰漫著天真可愛。

除了手袋，還有心形手腕袋。（CHANEL）

不過，別以為Heart Bag是CHANEL的「初心」，早在90年代老佛爺Karl Largerfeld曾設計心形手袋，感覺較Elegant，孖C Logo亦較顯眼，跟Heart Bag的少女心各有特色。