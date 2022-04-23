消費劵｜5款精品卡片套推介　入手LV、CELINE、YSL 3千有找唔肉赤

精品漲不停，有時候想看個包都覺得要散盡家財，不過想輕鬆無負擔入手精品皮件，也不是件難事，包在你們的勸敗壞朋友妞編輯身上就可以！



讓我們把眼光鎖定在精品皮件中最有親和力的「卡片套」上，這次要幫大家搜索5款精品卡片套，重點是全都在3千內就能打包帶走喔！

$3000內就能打包帶走的5款精品卡片套，YSL奶茶色金logo超推！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. LOUIS VUITTON

LV老花絕對是經典中的經典！這款以LV Monogram帆布花紋打造的卡片套，前後各有兩個卡片收納空間，以及中間一個開口夾層，咖啡色的老花圖文搭配上桃紅色的撞色設計，簡約又活潑，中間夾層的開口內裏還印有LOUIS VUITTON的品牌標誌，重點是價格只要3千元有找，非常適合入門LV的妞妞們選擇！

2. SAINT LAURENT

優雅的YSL金色Logo標誌大大的印在卡片套正面，美到難以抵抗！這款以小牛皮打造的卡片套，搭配的是4個卡片收納夾層，以及中間一個開口夾層，卡片套的前後都有SAINT LAURENT的三角絎縫設計，收納量非常夠，而且有超過10種色選可以選擇，無論是喜歡經典個性黑，或是溫柔奶茶色都有。

3. CELINE

有了人間芭比LISA加持的CELINE在近年成為許多女孩的心頭好，這款由TRIOMPHE凱旋門老花印花打造的帆布卡片套，絕對是你包包中最搶眼的配備！卡片套正面以深棕色老花為底，搭配上大大的白色CELINE品牌英文字樣，優雅又有時髦感，前後兩個卡片收納夾層，加上中間的開口夾層設計，鈔票跟信用卡都進得去喔。

4. BURBERRY

BURBERRY換上TB標誌後，設計感越來越年輕時髦！這款選用意大利鞣制羔羊皮革，搭配絎縫的Lola包款系列格紋圖案設計，手感非常好！搭配的是前後各兩個卡片套收納層，以及中間一個開口夾層，共有三色可以選擇，除了基本款的黑色金標之外，還有櫻花粉、薰衣草紫可以選擇！

5. BALENCIAGA

喜愛街頭感精品的妞妞們收這咖！BALENCIAGA卡片套黑色亮面卡片套，以光面的小牛皮製作，硬挺有質感，卡片套正面是Hourglass沙漏系列的仿舊金色B字母標誌，搭配上前後兩個卡片收納夾層，以及中間開口夾層，俐落又有個性，而且也不容易看膩。

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