Furla鰂魚涌指定店舖、網店限3折開倉　抵買手袋及銀包$276起

【Furla優惠】FURLA一向都是小資女喜愛的手袋品牌之一，4月11日至4月17日期間，FURLA於鰂魚涌OnTheList門市及網店舉行開倉優惠，全場精選手袋及銀包減價低至3折發售，價錢最平由$276起，《01女生》以下就為女生們精選了今次FURLA開倉的抵買手袋及銀包款式推介，想趁優惠掃貨的女生記得留意。



FURLA的1927 Crossbody Bag設計簡約易襯，一向都是品牌的經典熱賣手袋款式之一，今次開倉就有多款1927手袋減價，有不同材質、尺寸、及顏色可以選擇，部分更是季節特別款，不少由原價HK$3,000多減至HK$1,000多就可以輕鬆入手。

▼▼▼【按圖看】FURLA精選減價手袋▼▼▼

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此外，另一經典手袋Metropolis Mini系列亦減至HK$1,077起。而不喜歡方型手袋的女生則可以考慮入手Miss Mimì系列的半月型馬鞍包，不但有大量款式減價，最平更由HK$3,590減至HK$1,077起。而其他抵買手袋還包括Metropolis Vertical手機包、1927 Mini Top Handle等，選擇眾多。

▼▼▼【按圖看】FURLA精選減價手袋▼▼▼

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除了手袋外，FURLA的銀包及卡套亦低至3折發售，分別有長銀包、短夾、卡套3大類，大部分都HK$1,000有找，最平由HK$395起，十分適合小資女的預算。

▼▼▼【按圖看】FURLA精選減價銀包▼▼▼

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）

「太古坊OnTheList」開倉減價詳情

網店開倉減價

日期：

4月11日（限Premium Members）

4月12日至4月17日

網址：https://onthelist-store.com/collections/furla



門市開倉減價

地址：鰂魚涌太古坊濠豐大厦4樓

日期：

4月11日 早上8時至晚上8時（限Premium Members）

4月12日 早上8時至晚上8時

4月13日至4月15日 早上10時至晚上8時

4月16日 早上10時至下午5時

