消費券2022│$5,000以下名牌首飾推薦　耳環、手鏈、頸鏈$2,XXX起

【消費券2022／名牌首飾推薦】政府HK$10,000電子消費券現已派發，除了名牌手袋、銀包外，相信名牌首飾都是不少女生的消費目標。Chanel、Dior、Tiffany & Co.等品牌的首飾向來都深受女生歡迎，以下《01女生》就為大家精選了8款HK$5,000以下的首飾，當中包括耳環、手鏈、及頸鏈。



消費券2022│Tiffany & Co. Tiffany Blue 雙重心形吊飾鏈墜 約$2,900

頸鏈配襯兩顆閃爍的心形鏈墜，當中心形鏈墜琺瑯塗層採用的標誌性 Tiffany Blue 色調，Tiffany Blue不單可為造型增添甜美活力感外，又簡單易襯，更是Tiffany & Co.的經典熱賣入門單品之一。

【消費券2022／名牌首飾推薦】Tiffany & Co. Tiffany Blue 雙重心形吊飾鏈墜 約$2,900（Tiffany & Co. ）

消費券2022│Chanel 白色耳環 $4,600

Chanel耳環一向都非常搶手，這款白色圓形耳環由金屬、樹脂及水晶製成，飾有水晶製的Chanel經典雙C標誌，簡單低調，適合配襯長裙等斯文造型，優雅風女生不妨可以入手，價錢方面亦只需$4,600，屬Chanel首飾類的入門價。

【消費券2022／名牌首飾推薦】Chanel 白色耳環 $4,600（Chanel）

消費券2022│Dior DIO(R)EVOLUTION 手鏈 $3,850

手鏈為今季的Dior新品之一，Dio(r)evolution 手鏈以時尚簡約的設計為特色，鈀色調金屬鏈帶綴以白色樹脂珠，優雅地展示「D.I.O.R.」字母，可配襯不同風格的造型。

【消費券2022／名牌首飾推薦】Dior DIO(R)EVOLUTION 手鏈 $3,850（Dior）

消費券2022│Dior J'ADIOR 手環套裝 $3,500

除了銀製首飾外，Dior亦有推出刺繡手環。J'ADIOR 手環海軍藍和白色棉製作，綴以「CHRISTIAN DIOR J'ADIOR」標誌，配以金色色調金屬線裝飾。手環特別採用手工製作的流蘇束帶以便調節長度，可單獨或層疊佩戴。而且只需要HK$3,500便可一口氣入手兩款Dior刺繡手環，性價比超高。

【消費券2022／名牌首飾推薦】Dior J'ADIOR 手環套裝 $3,500（Dior）

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