Tory Burch薄荷綠新手袋　腋下包、肩背包、Tote Bag小資女輕鬆買

隨著天氣越來越暖和，相信大家都跟儂編一樣，有一股想快點擺脫沈悶迎接春日繽紛色調的衝動吧！



2022年春夏Tory Burch一口氣推出數款融入「清爽薄荷綠」配色的IT包，除了有都會OL最愛、能裝進手提電腦的托特（Tote Bag），也有能「凹」造型的復古腋下包款，讓你用親民小資價點亮整體造型，穿出與紐約同步的時尚感！

2022年春夏Tory Burch 7款薄荷綠色手袋一覽【內含價錢】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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McGraw 手提包

以柔軟耐用的荔枝紋牛皮拼接同色調麂皮的McGraw手提包，是Tory Burch眾多包款中最能同時展優雅與率性風格的經典包款。包款正中央充滿手工感的縫線搭配低調LOGO和抽繩，帶翼外展輪廓能通過隱藏式拉鍊打開，一秒加寬內部空間，讓你無限制地裝進所有日常必備品。

McGraw 小水桶包

外型典雅的McGraw小水桶包與剛剛我們介紹的McGraw提包，同樣是以Tone-On-Tone手法去拼接兩種不同質感的皮革，梯型包身以耐磨耐刮的荔枝紋牛皮製成，兩側則是富有溫潤質感的麂皮面料。這款包一共有三種攜帶方式，分別是使用頂部提把手提或使用肩帶來完成單肩揹或斜揹休閒Look。

Lee Radziwill Petite 雙層包

Lee Radziwill 雙層包是許多時尚圈內行人的首選，Tory Burch將多種質感、色彩不同的元素組合在一起，讓金屬鎖鑰、光滑牛皮包面和溫暖絨面革拼湊出充滿視覺對比效果的包款。整體包型宛如風衣領口一樣能層層展開，既可以敞開、半扣或全封閉，讓你搭配出最獨一無二的時尚風格。

Perry 小托特包

外型典雅的Perry托特包是Tory Burch每季都會回歸的經典款，單一色調搭配金屬Logo吊飾的標誌性設計，結合奢華義大利荔枝紋皮革製成，讓你能輕鬆將它融入日常穿搭中，特別是平時喜歡選穿碎花洋裝、雪紡裙裝的甜美系女孩，無論手提或搭配肩帶斜背都能展現出春意盎然的一面。

Miller 迷你肩背包

Tory Burch之所以能一直名列小資女心中No.1的精品包首選品牌，是因為它們總是能把所以女孩們最愛的元素毫無違和地組合在一起。舉這款Miller為例，充滿氣質的掀蓋設計、搭配手工編織肩帶和金屬鍊帶，並在包款正面點綴亮晃晃的雙T Logo，讓你揹著它無論走到哪都能成為視覺焦點。

Ella 托特包

前面我們介紹的IT包都以皮革款為主，但如果你是喜歡把所有家當都帶上身的水水，我們非常推薦大家選擇更輕巧的尼龍款式。除了照片中的小型Ella托特包之外，品牌也有推出能應付兩天一夜小旅行的中型尺寸，內附有多個隔層不怕東西丟進去了就找不到，非常適合忙碌的都會OL購入。

Mercer 腋下包

靈感來自90 年代的復古腋下包，一路從2020年紅到今年，讓所有想要靠包款點亮造型的女孩能毫無負擔地將包包斜挎或夾在腋下。纖巧的款式採用尼龍面料製成能完美融入休閒穿搭中，除了造型性之外，Tory Burch也貼心地在內部設置小口袋用來收納小物件，每一個細節都考慮周到，兼具實用性和功能性。

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