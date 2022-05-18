SOGO Thankful Week 2022感謝祭｜內衣買一送一　3折Calvin Klein

SOGO Thankful Week 2022｜SOGO感謝祭2022（SOGO Thankful Week 2022）於5月18日至6月26日分三階段（Part 1-Part 3） 於門市進行，內衣品牌紛紛也推出折扣優惠，平時女生的內衣四、五百才能入手，現在Calvin Klein、Peach John低至$44便可入手。



【SOGO Thankful Week 2022｜SOGO感謝祭2022】Calvin Klein在SOGO Thankful Week 2022推出折扣。（calvinklein＠Instagram）

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SOGO Thankful Week 2022｜SOGO感謝祭2022內衣低至3折

SOGO Thankful Week 2022(SOGO感謝祭2022)期間，Calvin Klein、Peach、Intimissimi、Sloggi、Wacoal、Triumph等內衣品牌也推出優惠。

Calvin Klein有着標誌性的品牌Logo內衣邊不只是男生，連女生也覺得時尚性感，Calvin Klein 2022年更找內人氣韓國女星BlackPink Jennie代言，演繹Calvin Klein的時尚又舒適的設計，在SOGO感謝祭期間，Calvin Klein的內衣低至3折，而且女裝內褲原價$370／條，現在只需$790便能有6條，在5月21 Calvin Klein更有限時優惠：$490／6條與$390／3條。

【SOGO Thankful Week 2022｜SOGO感謝祭2022】Peach John在SOGO Thankful Week 2022，只需$144與$44便可入手內衣、內褲！（peachjohn_hk@instagram）

另外，人氣的日本內衣品牌Peach John也有SOGO Thankful Week 2022(SOGO感謝祭2022)優惠，Peach John勝在款式設計多樣，成熟風或少女風皆有，帶點小性感又不暴露。除了外型設計吸引，Peach John還推出寬帶設計、無帶設計等，更加方便一眾女生襯衫。Peach John柔和顏色的胸圍散發清新夏日風味，重視款式又預算較多的女生，現在分別只需$144與$44便可入手內衣、內褲！

如果你喜歡功能性內衣，SOGO感謝祭優惠也有日本代表Wacoal，Wacoal提供接近人體科學的內衣，有效塑形，展示女性優美體態；在5月18日，Wacoal Gococi內衣推出「買一送一」限時優惠，而在Part 1期間，多款皇牌胸圍（$390-$450）有「買二送一」優惠。

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