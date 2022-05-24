開倉減價｜Ted Baker低至1折　$100經典Tote Bag　$300遮肉泳衣

開倉減價Ted Baker｜來自英國的Ted Baker深受一眾OL、小資女生喜愛，性價比高，設計得體，適合返工穿搭。每次Ted Baker減價都吸引女生瘋搶，是次Ted Baker再與OnTheList合作，即日起到6月1日開倉減價，產品低至1折，所有商品都只需$50-$1,500。



開倉減價Ted Baker｜Ted Baker在OnTheList進行開倉減價。（Ted Baker）

Ted Baker開倉減價$50-$1,500 精選手袋、服裝、泳衣

來自英國的Ted Baker，運用花卉印花，設計優雅調性，深受女生喜愛，沒想到是以製作男裝起家。Ted Baker有着典型英倫風格、得體不暴露，卻不失女性味，連英國王室凱特王妃也不時穿着。

是次Ted Baker與OnTheList合作，舉行開倉減價，當中包含不同時尚產品，如服裝、銀包、手袋等，是次更有泳衣，正值夏日，當然不能錯過，Ted Baker的泳衣都以花卉印花為主，有連身款，也有比基尼式，原價千元的泳衣，現在$300／$100便可入手。

手袋當然是不可錯過，今次Ted Baker開倉增加了大量手袋選擇，而且款式多多，有Chain Bag、Shoulder Bag、水桶袋、背囊都有，大部分只需$500，非常划算！另外有一款白色鱷魚皮印花Chain Bag，配上金色鎖，斯文優雅又百搭，內分2層，方便分隔用品，而且只需$100，送禮自用都可。

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OnTheList 開倉減價詳情

OnTheList以往在中環吸引一大班OL支持，今年移師到太古坊濠豐大廈，全層佔地逾11,000平方尺，比中環更大，可同時展示超過20,000件產品。

線下開倉減價

地點：香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊濠豐大厦 4 樓全層

時間：即日起至6月1日，8am-8pm(星期一至三)；10am-8pm (星期六至日)



（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）