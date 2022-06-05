Jimmy Choo官網減價低至7折　絕美水鑽踭鞋、平底鞋$1,323起

【Jimmy Choo減價】Jimmy Choo的高踭鞋設計簡約高貴，一向都深受女生喜愛，更是熱門的OL上班鞋及婚鞋。由即日起，Jimmy Choo於官網舉行年中減價優惠，多款精選女裝鞋如高踭鞋、平底鞋等減價低至7折，價錢最平低至$1,323起就可以買到，一眾女生及待嫁準新娘可以趁今次Jimmy Choo減價入手。



Jimmy Choo減價│Thyra 100 原價$18,150；優惠價$12,705

踏入夏天，不少怕熱的女生都喜歡穿上涼鞋，Jimmy Choo這雙Thyra 100高踩涼鞋鑲滿大大小小的水鑽，而纏繞足部的精美踝帶更會顯得腳裸更加纖幼顯長。減價後，原價$18,150的Thyra 100只需$12,705便可買到，減幅達$5,445。

Jimmy Choo減價│Thyra 100 原價$18,150；優惠價$12,705（Jimmy Choo）

Jimmy Choo減價│Romy 85 原價$5,790；優惠價$4,053

Jimmy Choo Romy 85不但是品牌的長青熱賣款，亦是不少準新娘夢寐以求的婚鞋款式。整雙高踭鞋都鑲滿香檳色和粉紫色漸變色水鑽，閃爍迷人，穿上後絕對能在婚禮上成為最迷人的女主角，為人生留下最深刻的美好回憶。

Jimmy Choo減價│Romy 85 原價$5,790；優惠價$4,053（Jimmy Choo）

Jimmy Choo減價│Aveline 100 原價$7,650；優惠價$5,355

如果不起歡閃鑽鞋款，想低調一點的女生則可考慮Aveline 100高踭鞋。Aveline 100以低調的裸色為主調，分別在腳踝及鞋頭位置配上了裸粉色薄紗蝴蝶結，穿上後顯得夢幻又甜美，減價後$5,355即可入手。

Jimmy Choo減價│Aveline 100 原價$7,650；優惠價$5,355（Jimmy Choo）

Jimmy Choo減價│Romy Flat 原價$6,050；優惠價$4,235

除了充滿女人味的高踭鞋外，Jimmy Choo亦有舒適的平底鞋款可以選擇。Romy Flat平底鞋採用了黑色透示縷空蕾絲設計，簡單得來又不失性感。OL們更可當上班鞋穿著，為沉悶的辦公室打扮增添時尚感。

Jimmy Choo減價│Romy Flat 原價$6,050；優惠價$4,235（Jimmy Choo）

▼▼▼【按圖看】Jimmy Choo減價│精選高踭鞋、平底鞋低至7折▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）