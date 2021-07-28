MUJI減價｜日票選無印人氣10大香薰油助眠燒脂　香薰4大實用貼士

MUJI ｜香薰可令人放鬆心情，亦有人香薰助睡眠、提神，甚至指有助燃脂功效；無印香薰油價錢實惠款式多，對於香薰新手，是不錯的選擇，哪款香薰油值得入手？不妨參考日本雜誌公開的無印良品香薰油人氣排行榜； 另外，香薰油應如何使用更有效，專家提供4大貼士，提醒用錯反而會造成敏感或身體不適。



日本雜誌《COLORIA MAGAZINE》曾評選無印良品Top 10人氣香薰油排行。（muji.com）

MUJI 無印良品室內香氛油8折 日本票選10大無印良品香薰油

MUJI 無印的香薰油逾40款，有單一精油，也有由品牌調配。日本雜誌《COLORIA MAGAZINE》評選無印良品Top 10人氣的香薰油及功效 ，人氣較高的茶樹、薰衣草、佛手柑等都上榜，例如第9位的茶樹具有提神醒腦功效，至於不少人喜愛的薰衣草排第三位，有舒緩情緒作用；人氣第1位混合佛手柑及甜橙，最適合睡前使用，助你一覺好眠。

上榜香薰油大部份在香港無印亦有發售，香港MUJI 無印正進行「涼夏生活優惠」（至8月15日），室內香氛油有8折優惠，減價至$68 至 $200，想入手便要把握優惠限定。

▼▼▼【按圖看】日本美容網站LIPS按用戶評分公布「無印良品人氣美妝品」，入手前不妨參考日本的用家評價，無印導入精華液獲用家稱讚後續護膚更吸收，售價$108，在香港無印亦有發售▼▼▼

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使用香薰油4大貼士

香薰油屬超高濃縮物質，錯誤使用會令身體不適，如皮膚灼傷、心口悶痛等，使用時也有一些事項需特別注意，有香薰治療師在youtube分享使用香薰油貼士，一般人以為用量愈多愈有用，其實反而會弄巧成拙。

▼▼▼精油不是用量愈多愈香，1-2滴已經非常足夠，為免出現過敏反應，應小心使用；使用及購買時還有甚麼要注意的地方？按圖即看「4大使用香薰油貼士」▼▼▼

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香薰精油使用時要小心。（Christin Hume/Unsplash）

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