MUJI 好物｜人氣小白鞋「升級」增高效果？10款百元級經典小白鞋

MUJI 小白鞋｜無印良品除了家品吸引，服飾設計自然簡單，其中的小白鞋，被形容為無印隱藏平價好物，小白鞋系列近日又有新品，引起粉絲關注，究竟有什麼特色而成為話題？想入手小白鞋，還有哪些百元級的經典款式？



MUJI無印良品小白鞋新款式。（MUJI無印良品）

MUJI無印良品隱藏平價好物 10款百元級經典小白鞋

MUJI無印良品的小白鞋，售價實惠約$195，但簡約時尚，實用性高，尤其是布鞋採用有機棉撥水加工處理，不容易沾染水漬，適合怕弄髒白鞋嫌清潔的人；另外，小白鞋附有鞋墊，採用可支撐腳底足弓的設計，走路時更舒適自在，香港店也經常斷碼。

至於新推的「升級版」小白鞋（官方名稱：撥水加工棉混束繩便服鞋； 售價$280），細心留意，會發現設計上與之前的小白鞋略有不同，沒有橡膠鞋頭，全帆布設計，束繩位置也縮短了，而且加厚了鞋底，不但舒適到提高，加強「增高」效果，也令雙腿更顯修長。

▼▼▼【按圖看】MUJI無印良品「撥水加工服鞋」系列的小白鞋深穿搭達人喜愛，日本女生更會「包色」購買。即看MUJI無印良品小白鞋價錢與穿搭▼▼▼

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運動風盛行多年，小白鞋成為女生鞋櫃中必備的單品，各大名牌推出小白鞋設計 ，包括Alexander Mcqueen、Common Project，大受歡迎，價錢約2、3千元。

小白鞋百搭且價錢有不同定位，總會找到適合自己的。（tretorn@instagram）

經典小白鞋的款式，來自不同品牌，如Nike AF1、adidas Stan Smith等有推出設計百搭、修腿形的款式，至於王室、名人也有各自愛用的小白鞋，帆布較休閒風，皮革款則適合返工衣著配搭也不突兀。

▼▼▼【按圖看】女生鞋櫃一定要擁有一對百搭的小白鞋，但又怕易弄髒？可從百元級入手，除了Nike、adidas，還有哪些選擇？即看10款百元級經典小白鞋▼▼▼

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正確清潔小白鞋有辦法？

去除小白鞋污漬，未必一定要購買專用的白鞋清潔劑；小白鞋清潔大法 第1步先拆下鞋帶 4種低成本去污好物家中必有最重要是按照鞋履材質選擇清潔方法。

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▼▼▼同場加映：2021年各大品牌都推出的小白鞋，Alexander Mcqueen Plimsoll為21/22秋冬打開序幕，LV於11月推出首對中性小白鞋：Alexander Mcqueen新款厚底鞋大熱 10款名牌小白鞋Dior顯腿長； 按圖瀏覽還有哪些小白鞋新品及價錢如何？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：12款經典波鞋，包含Nike、adidas、Puma、New Balance等，哪一款可以讓你瞬間成美腿，哪一款又讓你變粗腿？第1名與第12名同時上腳實在太殘酷了，按圖即看波鞋比拼圖▼▼▼