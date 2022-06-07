ITeSHOP 5折起入手逾6千款名牌袋、鞋、衫 減價優惠：B+AB、IZZUE

【ITeSHOP減價優惠】夏天來臨又是時候換換新裝，最近ITeSHOP推出了網店減價優惠，低至5折入手大量人氣品牌，例如潮流人士最愛的OFF-WHITE、alexander wang、VERSACE，就連人氣女團Collar的同款ADIDAS波鞋也有減價，即看看以下《01女生》記者精選的款式吧！



:CHOCOOLATE BT21 MEETS :CHOCOOLATE Outdoor 原價：HK$279 折後：HK$259

:CHOCOOLATE是作為年輕人喜愛的品牌，與BTS防彈少年團成員和LINE FRIENDS合作創造的卡通人物BT21聯成推出時尚單品，啡色的桶形手袋容量超大，簡潔又耐看，BTS的粉絲Army們絕對不能錯過！

【ITeSHOP減價優惠：i.t】:CHOCOOLATE BT21 MEETS :CHOCOOLATE Outdoor 原價：HK$279 折後：HK$259（ITeSHOP）

MURUA Layered two-piece top 原價：HK$699 折後：HK$559

疊穿可以有效增加時尚感，可是不是人人都會疊穿，也未必有勇氣嘗試，可以先試試這種兩件套衣服，方便又好看。

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b+ab Embellished collar shirt 原價：HK$899 折後：HK$630

近年流行短款大領口的衣服，不少韓國女團成員在日常時也會選擇這類衣服，下身簡簡單單穿上牛仔褲便能外出，輕鬆打造女團造型。

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ADIDAS Forum low sneakers 原價：HK$799 折後：HK$550

早前人氣女團Collar的「智慧擔當」Candy便曾因左右調轉穿這雙波鞋的同款高筒款而引發熱議，更一度導致搶購熱潮。而這雙低筒款與Candy所穿的為相同系列，一樣好看！

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【ITeSHOP減價優惠：i.t】Candy便曾因左右調轉穿這雙波鞋的同款高筒款而引發熱議，更一度導致搶購熱潮。（陳順禎攝）

MUSIUM DIV. Print panel skirt 原價：HK$759 折後：HK$459

「夏天為大地帶來美腿」，踏入夏天當然要穿上美美的短裙了！灰色與印花的配搭，盡顯型格！

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b+ab Buttoned top and skirt set 原價：HK$799 折後：HK$479

時下流行女團風，女團風又怎少得制服得呢？淡紫色的套裝短裙，青春氣息滿滿，瞬間減齡10歲！

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NEW ERA MLB New York Yankees logo cap 原價：HK$339 折後：HK$203

NEW ERA帽子已流行多年，至今仍是不少明星常戴的帽子品牌，粉粉嫩嫩的顏色非常適合夏天佩戴。

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日期：6月2日至季末

優惠：低至5折

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