胸大女生4個簡易穿搭重點　大領口顯瘦性感　挺身布料告別大媽感

很多時候，時尚對胸部豐滿的女孩貌似不是很友善，一個不小心可能將氣質飄逸的服裝穿出了大媽俗氣的感覺。此外，胸大的女孩容易顯胖，總給人感覺肉肉和壯碩的視覺效果。



可是，有不少微胖和胸部豐滿女生穿出了顯瘦效果，她們是怎麼做到的呢？其實只要掌握下面 4 點，你肯定能擺脱大媽氣質。

身材豐滿的女生，穿著上一不小心就會顯壯變大媽，4個穿搭小秘訣讓穿出輕盈少女感。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 果斷選擇大領口

不少女孩會避免大領口上衣避免給人影響自己是欲系女孩和給自己安全感。適當的露膚會有顯瘦效果，特別是鎖骨部分，例如V領、一字領、方領都是不錯的選擇。

2. 裁剪合身

寬鬆和oversized款絕對沒有將胸部豐滿這點做到揚長避短，反而顯壯，一個不小心讓人以為你懷孕的錯覺。選擇有修身效果的服飾，強調腰線展現曲線感才是王道。

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3. 硬挺布料為先

貼身鬆軟布料確實更有女人味和仙女感，但對胸大女孩來說並不能修飾身材曲線。選擇硬挺面料能夠勾勒出線條感，外加上一點點中性元素也會弱化了過分女人味帶來的俗氣。

4. 以飽和度低顏色為主

胸部大的女生應該要避免讓自己看起來膨脹的顏色，例如熒光色、金屬色、淺色系等等。選擇飽和度低像是黑色、深藍色、深紅色等不失鮮豔的色彩能在視覺上給人顯瘦效果。

今天給自己選擇合適的穿搭是為了提升自己的自信和魅力，千萬別因為他人的眼光而產生身材焦慮。每個人都有獨特的魅力和美麗。

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