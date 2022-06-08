Valentino官方限定6折減價優惠開鑼　$5,180起買經典窩釘手袋

【Valentino減價】說到名牌手袋，Valentino絕對是其中一個深受女生歡迎的奢侈品牌之一。由即日起，Valentino於官網舉行限時年中減價優惠，多款指定精選手袋減價低至6折，當中不乏品牌的標誌性經典窩釘手袋，最平低至$5,180起就有交易，以下《01女生》就為大家精選了7個抵買手袋款式。



Valentino手袋│ROCKSTUD GRAINY CALFSKIN BOX BAG 原價$21,000；優惠價$12,600

Valentino這款「小方盒」手袋採用方形設計，以粒面小牛皮製成，紅色皮革配以Valentino的標誌性經典窩釘飾邊，而背面則有Valentino的標誌。此外，手袋更設有手柄及可拆卸肩帶，可以手提或斜揹。

Valentino手袋│ROCKSTUD GRAINY CALFSKIN BOX BAG 原價$21,000；優惠價$12,600（Valentino）

Valentino手袋│SMALL ROCKSTUD GRAINY CALFSKIN HANDBAG 原價$25,500；優惠價$15,300

ROCKSTUD手袋採用了梯形設計，令手袋容量大大提升，不但可以放下手機、銀包、唇膏等小物，就連雨傘都放得下，非常實用。手袋以耐用的粒面小牛皮打造，並飾以金色窩釘，令黑色手袋加入了不少時尚感，而手袋的皮革吊墜更可進行定制。

Valentino手袋│SMALL ROCKSTUD GRAINY CALFSKIN HANDBAG 原價$25,500；優惠價$15,300（Valentino）

Valentino手袋│ROCKSTUD GRAINY CALFSKIN POUCH 原價$7,400；優惠價$5,180

今次Valentino手袋減價中最便宜的就是這款ROCKSTUD手拿包，手袋採用了芥末黃色，春夏感十足。另外，更附有窩釘手柄及可拆卸肩帶，可以手提或斜揹兩用。價錢方面，原價為$7,400，6折後只需$5,180即可購入，絕對是小資女的高CP值之選。

Valentino手袋│ROCKSTUD GRAINY CALFSKIN POUCH 原價$7,400；優惠價$5,180（Valentino）

▼▼▼【按圖看】Valentino手袋減價低至6折▼▼▼

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）

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