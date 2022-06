See by Chloé官網7折減價優惠　10款精選手袋激減$1,190起

【See by Chloé減價】Chloé的副線品牌See by Chloé一向都是小資女的愛牌之一,早前官方宣布將會於3年內結束業務的消息令不少女生都感到十分可惜。最近,See by Chloé由即日起於官網推出年中減價優惠,多款精選手袋減價低至7折發售,最平$1,190起就可以入手。想平價入手Chloé平替手袋的女生記得趁今次優惠掃貨。



>>>Chloé將停副線See by Chloé業務 小資女必買5大人氣手袋推介<<<

See by Chloé手袋│Mini Joan Cross-body Bag 原價$2,800;優惠價$1,960

See by Chloé的Joan手袋的設計一向都被稱為Chloé Faye Bag的平替版,而手袋更附有See by Chloé的編織圓環設計,令手袋更顯氣質優雅。現時Mini Joan Cross-body Bag有7折優惠,減價後$2,000有找,只需$1,960就可以輕鬆入手。

See by Chloé手袋│Mini Joan Cross-body Bag 原價$2,800;優惠價$1,960(See by Chloé)

See by Chloé手袋│Hana Shoulder Bag 原價$3,700;優惠價$2,590

說到See by Chloé的人氣經典款式就不得不說Hana手袋。Hana手袋除了有標誌性的編織金屬圓環外,更有不同的拼色及材質可以選擇,適合不同穿搭風格的女生。年中減價期間,原價$3,700的Hana Shoulder Bag只需$2,590就可以買到,性價比高。

See by Chloé手袋│Hana Shoulder Bag 原價$3,700;優惠價$2,590(See by Chloé)

See by Chloé手袋│Small Cecilya Tote 原價$4,000;優惠價$2,798

水桶包一向都是時尚界的長青手袋款式,See by Chloé的這款Cecilya水桶包採用粒面牛皮製成,配有該系列標誌性的編織手柄和可拆卸肩帶。而梯形水桶形輪廓令手袋的容量加大,足夠放下手機、銀包、唇膏等日常小物,時尚度與實用性兼備。

See by Chloé手袋│Small Cecilya Tote 原價$4,000;優惠價$2,798(See by Chloé)

See by Chloé手袋│Mara Evening Bag 原價$3,600;優惠價$2,520

近年「半月包」於時尚界大熱,而See by Chloé的Mara Evening Bag 正正採用了「半月型」設計,並附有半月型金屬環,為手袋增添了不少氣質及時尚感。間隔方面,手袋設有兩個隔層,可以斜揹,十分實用!價錢更由$3,600減至$2,520就有交易。

See by Chloé手袋│Mara Evening Bag 原價$3,600;優惠價$2,520(See by Chloé)

▼▼▼【按圖看】See by Chloé減價│精選手袋低至7折▼▼▼

+ 1

(圖片及價錢只供參考,減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情,以官方資料為準。)

See by Chloé官網減價 Q&A