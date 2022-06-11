乘風破浪3｜Jessica逾30個Hermès手袋 Birkin金剛色、鱷魚皮Kelly

【乘風破浪3／Jessica手袋】韓團少女時代前成員鄭秀妍(Jessica)日前參加內地人氣真人騷節目《乘風破浪3》（前名《乘風破浪的姐姐》）而備受關注。Jessica除了有非凡的跳唱實力外，亦甚有時尚觸覺成立了個人時裝品牌BLANC & ECLARE。熱愛時尚的Jessica對高級奢侈品牌Hermès情有獨鍾，擁有不少Hermès手袋，數量驚人！以下《01女生》就盤點了「手袋控」Jessica所擁有的Hermès手袋。



Jessica於2014年退出韓國人氣女團少女時代，並宣布成立個人時裝品牌BLANC & ECLARE，專注發展時尚事業。不過，Jessica的個人品牌於2021年9月就爆出了債務問題，捲入了債務官司，被爆欠債680萬美元（約5330萬港元）。可是債務問題並無影響Jessica的富貴生活，熱衷於時尚界的Jessica與不少女生一樣，是一個不折不扣的「手袋控」，而且更對高級奢侈品牌Hermès情有獨鍾，經常於社交平台大曬各款Hermès手袋，估計起碼擁有超過30個Hermès手袋。一起看看Jessica有什麼Hermès手袋收藏吧！

【乘風破浪3｜Jessica手袋】Jessica估計起碼擁有超過30個Hermès手袋。（圖片來源：Instagram@jessica.syj）

【乘風破浪3｜Jessica手袋】Hermès Kelly

說起Hermès這個高級奢侈品牌，一定會想起Kelly這個經典不衰的手袋款式。作為Hermès的忠實粉絲，Kelly絕對是Jessica必入的其中一個手袋。Kelly手袋既可側揹又可手提，加上容量又大，因此Jessica經常會以Kelly手袋配襯西裝造型，充滿成熟女強人的幹練氣息，十分適合自創品牌的Jessica形象。

【乘風破浪3｜Jessica手袋】Hermès Birkin

除了Kelly外，Jessica亦有入手多款Birkin手袋，不但集齊了黑色、大象灰和金棕色3大有錢也十分難買的「Hermès金剛色」外，更有藍色、紅色等其他顏色。此外，充滿時尚觸覺的Jessica更喜歡在Birkin的手柄加上Twilly絲巾，為Birkin加上更年輕的時尚氣息，即使是正裝或是休閒造型都可以輕易配襯。

【乘風破浪3｜Jessica手袋】Hermès Mini Kelly

近年，時尚界流行一股「小廢包」的迷你手袋熱潮，Jessica當然亦會跟上。除了正常尺寸的Kelly外，Jessica亦入手了2款Mini Kelly手袋，一個是黑色；另一個則是鱷魚皮版本，鱷魚皮Mini Kelly手袋不但因為特殊皮質價錢較高外，亦十分稀有難買。而Mini Kelly手袋比正常尺寸Kelly更加小巧，既高貴又不失可愛感，可令造型有減齡效果。

【乘風破浪3｜Jessica手袋】Hermès Kelly Cut Clutch

Hermès Kelly系列亦推出了Kelly Cut Clutch的Kelly變奏版手提包。Kelly Cut Clutch保留了Kelly標誌性的扣帶設計，同時把形狀轉成橫狀長方形，時尚感十足，同時更非常難買，可遇不可求。而Jessica就入手了百搭的黑色Kelly Cut Clutch，方便配襯不同風格的造型。