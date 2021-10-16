Jessica曬鞋櫃珍藏　過百對以HERMÈS拖鞋最得寵　入門價只$4XXX

韓星鄭秀妍（Jessica）不時於YouTube Channel分享日常生活與美妝資訊，繼「What's in my bag」、「最愛的時尚單品們」主題影片，Jessica再以「What's in My Shoe Closet」為題，公開她的超大型鞋櫃及近期最愛鞋款，款式均屬簡約易襯設計，適合女生們參考。



鄭秀妍（Jessica）於YouTube Channel公開她的超大型鞋櫃及近期最愛鞋款。（Jessica Jung@YouTube截圖）

Jessica分享超大鞋櫃珍藏 目測過百對鞋履

Jessica在YouTube影片中公開她的鞋櫃，目測過百對鞋履，包括HERMÈS、CHANEL、GUCCI及美國品牌THE ROW的款式，令人大感羨慕。Jessica表示自己選擇鞋履時會考慮款式的百搭程度與其舒適度，比起超高跟的高跟鞋，更愛中跟，甚至是平底涼鞋、Mary Jane以及Loafers款式。

Jessica分享美國品牌THE ROW Slingback Pumps是她的最愛鞋履之一，不過因為常穿的關係，鞋頭已磨損。(jessica.syj@Instagram)

Jessica愛穿6大鞋款 百搭度高，女生必備

Jessica分享6款常穿著的鞋履款式，包括THE ROW Slingback Pumps，她解釋指白色容易搭配，適合四季穿着，加上尖頭及Slingback露出腳跟設計帶來拉長腳形、顯瘦效果；不過因為常穿，鞋頭已磨損。

▼▼▼【按圖看】Jessica 6款常穿鞋履公開，HERMÈS拖鞋女生入門必備？▼▼▼

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Jessica分別入手了黑色、駝色及牛仔HERMÈS Oran Sandal，在社交平台上出鏡率極高。(jessica.syj@Instagram)

HERMÈS入門級拖鞋涼鞋最得寵？入門價只$4XXX

此外，Jessica大為推介HERMÈS Oran Sandal，Oran Sandals拖鞋涼鞋為HERMÈS極受歡迎的入門單品，價格由HK$4,900起，視乎顏色與材質而定，比起品牌其他單品相對較親民。鞋款沿用HERMÈS簡約風格，採用小牛皮製成，鞋面設計只有品牌的象徵「H」字，造出Cut-out款式，沒有花巧的和裝飾於鞋面上，能輕易配搭多個造型，用來配搭秋季服裝，亦具時尚氣息。由於百搭程度高，Jessica分別入手了黑色、駝色及牛仔款式，於其社交平台上出鏡率極高，可見甚為得寵。

▼▼▼【按圖看】Jessica以HERMÈS Oran Sandal打造多個造型，夏季服裝以外，用來配搭秋季服裝亦充滿時尚氣息。▼▼▼

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