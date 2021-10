Jessica曬鞋櫃珍藏　過百對以HERMÈS拖鞋最得寵　入門價只$4XXX

韓星鄭秀妍(Jessica)不時於YouTube Channel分享日常生活與美妝資訊,繼「What's in my bag」、「最愛的時尚單品們」主題影片,Jessica再以「What's in My Shoe Closet」為題,公開她的超大型鞋櫃及近期最愛鞋款,款式均屬簡約易襯設計,適合女生們參考。



鄭秀妍(Jessica)於YouTube Channel公開她的超大型鞋櫃及近期最愛鞋款。(Jessica Jung@YouTube截圖)

Jessica分享超大鞋櫃珍藏 目測過百對鞋履

Jessica在YouTube影片中公開她的鞋櫃,目測過百對鞋履,包括HERMÈS、CHANEL、GUCCI及美國品牌THE ROW的款式,令人大感羨慕。Jessica表示自己選擇鞋履時會考慮款式的百搭程度與其舒適度,比起超高跟的高跟鞋,更愛中跟,甚至是平底涼鞋、Mary Jane以及Loafers款式。

Jessica分享美國品牌THE ROW Slingback Pumps是她的最愛鞋履之一,不過因為常穿的關係,鞋頭已磨損。(jessica.syj@Instagram)

Jessica愛穿6大鞋款 百搭度高,女生必備

Jessica分享6款常穿著的鞋履款式,包括THE ROW Slingback Pumps,她解釋指白色容易搭配,適合四季穿着,加上尖頭及Slingback露出腳跟設計帶來拉長腳形、顯瘦效果;不過因為常穿,鞋頭已磨損。

▼▼▼【按圖看】Jessica 6款常穿鞋履公開,HERMÈS拖鞋女生入門必備?▼▼▼

+ 7

Jessica分別入手了黑色、駝色及牛仔HERMÈS Oran Sandal,在社交平台上出鏡率極高。(jessica.syj@Instagram)

HERMÈS入門級拖鞋涼鞋最得寵?入門價只$4XXX

此外,Jessica大為推介HERMÈS Oran Sandal,Oran Sandals拖鞋涼鞋為HERMÈS極受歡迎的入門單品,價格由HK$4,900起,視乎顏色與材質而定,比起品牌其他單品相對較親民。鞋款沿用HERMÈS簡約風格,採用小牛皮製成,鞋面設計只有品牌的象徵「H」字,造出Cut-out款式,沒有花巧的和裝飾於鞋面上,能輕易配搭多個造型,用來配搭秋季服裝,亦具時尚氣息。由於百搭程度高,Jessica分別入手了黑色、駝色及牛仔款式,於其社交平台上出鏡率極高,可見甚為得寵。

▼▼▼【按圖看】Jessica以HERMÈS Oran Sandal打造多個造型,夏季服裝以外,用來配搭秋季服裝亦充滿時尚氣息。▼▼▼

+ 10

+ 16

