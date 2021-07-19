Jessica手袋必備10大好物　眉毛精華點亮素顏　「袋中袋」防變形

前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）近日在個人YouTube頻道分享「What's in my bag」的影片，公開手袋必備的「10大愛用好物」，除外出補妝必備的氣墊粉餅、眉筆、護手霜外，原來Jessica手袋不可缺少這個「凌亂手袋救星」？更可將雜物歸位，甚至防手袋變形？



近期不少韓星如朴敏英、泫雅（Hyuna）、前F(X)成員Luna和Dara等，相繼仿傚台灣女星成為美妝博主的，紛紛在YouTube成立自家頻道來分享平日生活習慣、護膚步驟和愛用的美妝小物。

近日氣質女星Jessica在個人YouTube頻道分享「What's In MY Bag」的影片，公開手袋當中的秘密（Jessica Jung＠YouTube截圖）

韓星向來追求極致膚質，為時刻保持最佳膚況，韓國Jessica（鄭秀妍）日常外出手袋，亦少不免會攜帶一些護膚、美妝好物。

Jessica曾大力推薦過（Jessica Jung＠YouTube截圖）

Jessica在短片中分享到La Mer保濕噴霧是她手袋必備的好物，已有5枝用至空瓶，特別處於室內冷氣地方內皮膚易變乾澀，保濕噴霧便可即時達補濕、舒緩效果；香水、芳香精油類產品亦是Jessica手袋長期必備的產品，例如：滾珠裝的芳香精油易於攜帶；有時擦1至2滴在耳背後，達即時抗壓效果，香味更令人彷如置身泰國進行SPA。不過Moraz推出的一款萬用膏，更是Jessica相當愛用的好物，這產品更被形容為另類凡士林，不但用於任何脫皮的位置，割傷或燙傷也能用。

另外，「凌亂手袋救星」的手袋隔層是Jessica大力推薦的好物，不但可將雜物歸位，方便分隔和整理體積小的唇膏等的補妝用品，更可以避免袋形，甚至袋角出現凹陷的情況，變相能延續手袋壽命，相當有用。以下是Jessica大力推薦隨身必備的「10大愛用好物」，大家不妨參考。

【按圖看】前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）公開手袋必備的「10大愛用好物」，這款萬用膏是一物多用必須具備？眉毛精華打造自然毛流感？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】韓國必逛的大型藥妝店Olive Young，也釋出「2021年10大暢銷美妝」，名單除了有日常護膚保養必用的精華、面膜之外，亦包括眼妝與底妝產品，而上榜的產品都是韓國用家信心推薦的美妝好物。▼▼▼

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同場加映：【按圖看】韓國美容網站Glowpick也公布了2021年上半年「Glowpick Awards」，排行榜除了有彩妝、護膚品，更細分至身體護理、衛生棉、隱形眼鏡等排行也有。

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