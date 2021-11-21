Jessica偏愛CHANEL手袋　分享近期購入時尚單品：竟有親民ZARA？

韓星鄭秀妍（Jessica）熱衷經營自家YouTube Channel，除分享美妝打扮技巧，不時推介一系列好物，日前她就分享了自己最近購入的時尚單品，CHANEL、DIOR等奢侈品牌以外，竟有價錢親民的ZARA？



鄭秀妍（Jessica）分享了自己最近購入的時尚單品，CHANEL、DIOR等奢侈品牌以外，竟有價錢親民的ZARA？(jessica.syj@Instagram)

Jessica分享近日入手5款時尚單品

Jessica喜歡打扮，平日多以簡約單品搭配出偏好女性化而優雅的造型，家中設超大型鞋櫃擺放過百對鞋履，可想而知購物慾及購物能力驚人；Jessica近日入手了5款時尚單品，並在YouTube影片分享。

鄭秀妍（Jessica）購入的5款單品中就有3款是帽子。（Jessica Jung@YouTube截圖）

翻看Jessica的Instagram，在日常生活中，愛以帽子造型示人，而她所購入的5款單品中就有3款是帽子，其中兩頂帽子均是來自Maison Michel。Maison Michel為CHANEL旗下製帽工藝坊，憑精湛製帽技術和優雅設計深受時尚界人士喜愛；Jessica分享，黑色帽是用來迎接即將來臨的冬季，而海軍藍草編帽因早前難以抵擋特價誘惑而購入，將會留待夏季使用。

另1款帽子則為DIOR出品，草織搭配遮陽帽設計，並飾有“CHRISTIAN DIOR PARIS”標誌刺繡飾帶，Jessica分享指帽子夏日感重，故此先後考慮了兩次才決定購入，即使未能於冬季使用，但仍可待下年夏季使用，用於配襯泳衣或旅行時配戴相當好看。

鄭秀妍（Jessica）分享自己最為喜愛CHANEL Vanity Case，化妝箱型設計足夠應付日常所需。（Jessica Jung@YouTube截圖）

竟有價錢親民ZARA上衣？

此外，Jessica入手了ZARA薄針織上衣，湖水綠色配合單肩剪裁，款式簡約點綴造型，又能露出肩膊展現健康小性感，隨便搭配牛仔褲也非常吸睛，而且比起露肩設計，單肩款式更適合肩膊偏橫的女生。

至於5件單品中，Jessica分享自己最為喜愛CHANEL Vanity Case，化妝箱型設計不但足夠應付日常所需，亦充滿舊時化妝箱、珠寶盒的復古格調，並具手柄與鏈帶可供手挽或斜揹、側揹使用，打造復古及法式風情。

▼▼▼按圖看Jessica 近日入手的5款時尚單品，當中ZARA上衣只售約$46？▼▼▼

同場加映｜Jessica曬鞋櫃珍藏 過百對以HERMÈS拖鞋最得寵 入門價只$4XXX

同場加映｜BV｜創意總監Daniel Lee無預警辭任 回顧人氣爆款雲朵包最特別？