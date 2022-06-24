婚紗鞋 | 8大婚鞋推薦及裙褂鞋推介！（附婚鞋禁忌Q&A）

【婚紗鞋｜婚鞋推薦｜裙褂鞋】結婚禁忌不可忽視，雖然都是迷信解說，但按一下傳統，令長輩，或自己安心，何樂而不為；婚鞋也是新娘需要注意的小細節，到底結婚當日有甚麼婚鞋忌禁？顏色上要注意甚麼？



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【婚紗鞋｜婚鞋推薦｜裙褂鞋】婚鞋選波鞋沒有問題，但一定要「包鞋」。（安以軒微博）

【婚紗鞋｜婚鞋推薦｜裙褂鞋】婚鞋禁忌1：顏色

大部分女生都會選白色婚鞋，有着純潔的意思，而且百搭；其實除了白色，也可以選擇亮色系，如紅色、粉色、金色、銀色等，紅色新娘鞋及金色新娘鞋又為文定婚鞋六禮、文定十二禮，特別受新娘及長輩喜歡；結婚是喜事，謹記婚鞋不要選擇暗色系。

【婚紗鞋｜婚鞋推薦｜裙褂鞋】婚鞋禁忌2：款式

別以為選對顏色，或是一對白色鞋便可以當「婚鞋」，傳統上婚鞋一定要選「包鞋」，不要挑選露出腳趾或Sling-back款，因為包鞋有着這段婚姻有頭有尾、幸福圓滿，而且後包也代表新娘的娘家有靠山；在婚上穿露趾款會給人休閒、輕浮的感覺，甚至有「漏財」的說法。

舒適度也是婚鞋的考慮條件之一。（VCG）

【婚紗鞋｜婚鞋推薦｜裙褂鞋】婚鞋禁忌3：舒適度

婚鞋要穿上一整天，而大日子當天新娘要迎娶、敬酒、送客，需要不斷走或站着，如果平時不穿高跟鞋的女生，而婚鞋選了超高跟便會非常辛苦，建議可選前高後高或是內增高的鞋款，可以方便搭配禮服。另外，前面有防水台也是好選擇，既有高度，走起來又有緩衝不會壓迫到腳。

【婚紗鞋｜婚鞋推薦｜裙褂鞋】婚鞋禁忌4：新舊鞋

就算你想省錢，婚鞋絕不能是穿舊鞋或二手，結婚當天從頭到腳都要穿新的，不可穿舊衣舊鞋，象徵你們的婚姻是生活開始的開端，婚鞋都一定要是全新。

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