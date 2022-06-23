矮小女生3大法式穿搭指南　高腰褲打造名模比例、連身裙慵懶知性

法國女生舉手投足之間總是散發著一股慵懶率性，他們的穿搭簡約而耐看，也是許多人非常嚮往的風格，只是歐洲人的身型高挑，也讓人誤以為法式穿搭不適合自己。



但這位穿搭充滿法式情懷的型人 WENYU WU 不僅是亞洲人還是小隻女，以下 Dappei 解析了他的穿搭筆記，想嘗試法式穿搭的搭黨速按珍藏！

法式穿搭3大指南，矮個女也成穿出超模比例。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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簡約搭配不無聊的秘訣

法式穿搭明明很簡約，但卻讓人想一看再看，其實裡面藏的秘訣可不少，拿最簡單的牛仔褲 X 上衣來，WENYU 就會麻花捲等紋路的上身增加耐人尋味的細節，或者挑選飽和色調的上衣來聚焦，簡簡單單卻非常吸睛。

一件式如何不變成睡袍

打開法國女生的衣櫃，一件式絕對時常備軍！而非常容易淪為睡袍的一件式洋裝，法國女生又是如何穿成精緻的高級單品，WENYU 就做了極佳的示範，從他的 IG 穿搭照可以發現，WENYU 都會選擇稍微有點腰身款式，除了比較有精神以外，抓出腰身也顯得比例更好，有了些許曲線更增添女生獨有的嫵媚。如果是沒有腰身款式，也可以自己繫上腰帶做變化。另外，WENYU 也會搭配跟鞋來平衡一件式的休閒感，並且點綴上飾品更顯精緻高級。

同場加映：女生初次約會的4大穿搭小心機 留下令人心動的第一印象原地脫單（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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比例優化神器

WENYU 雖然是亞洲身型的小隻女，但依然能穿出超模氣場，一切都歸功於「比例」，比例對了什麼都對了！其中最常出現的神品就是「高腰褲」，將腰身提高後，腿部佔比自然增加，逆天長腿油然而生。就算沒有著用高腰褲，WENYU 也會用皮帶抓出腰線，打造黃金比例，搭配短版效果加倍！

Dappei 結語：

WENYU WU 每套都好看到讓人想直接打包回家，他還有自己的品牌，想入手的趕快逛起來！



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原文：矮個女也能駕馭！亞洲女生 WENYU 把浪漫法式穿成日常，慵懶率性靠這些技巧！

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