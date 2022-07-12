試堂｜高爾夫球相信很多人聽過見過，但從未真正試過。不知從何時開始，高爾夫球被冠上「有錢人玩意」的名銜。加上在香港這個人口密度高，寸土寸金的城市，高爾夫球場更加少之又少。但今次記者來到位於馬鞍山的白石高爾夫球場，卻感覺氣氛非常平民熱鬧，一改了大家對高爾夫球的既有印象。

高爾夫球禮儀1：穿著有領Polo恤衫

高爾夫球教練Joeson就講解到，沒有領子的衣服是絕對不能進入高爾夫球場的！就連有領無袖的恤衫，在18洞正式的高爾夫球場，也是禁忌之一，不但被視為不尊重自己和他人，更是不尊重高爾夫球這項運動。

高爾夫球禮儀2：不能踏入草坪

由於白石高爾夫球場是香港少有的練習場，球道成弧形一字排開，因此草坪已經屬於高爾夫球的落地範圍，如果踏出草坪，有機會被其他人打出的高爾夫球重傷，被視為非常危險的行為。

高爾夫球禮儀3：盡量遠離揮桿範圍

雖然高爾夫球桿看似不長，但每個人的揮桿動作、身高都有所不同，因而儘量在不是自己上場的時候站遠球道，或可坐在後面的長凳，保持一定安全距離。

白石高爾夫球練習場

地點：香港新界沙田馬鞍山1950號

時間： 08:00 - 22:00



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