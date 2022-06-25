Hermès真假鑑定｜4大Hermès手袋選購貼士　最平5折買二手Kelly？

【Hermès手袋真假鑑定／二手中古Hermès】近年不少女士都喜歡投資Vintage中古手袋，希望可以用一個較便宜的價錢入手名牌手袋，而Hermès則是不少女士喜愛的品牌之一。Hermès中古Vintage市場有這麼多手袋放售，到底該如何分辨中古Hermès手袋的真假？Hermès二手市場的行情又如何？《01女生》就找來了Vintage中古店樂星金鐘店的負責人兼日本手袋鑑定師國里英泰先生為大家分享選購Hermès中古手袋的小貼士。



Hermès手袋真假鑑定│如何分辨Hermès手袋符合標準？

Vintage中古店樂星金鐘店負責人國里英泰擁有多年鑑定名牌手袋的經驗，更是日本手袋鑑定師。國里英泰表示，要分辨Hermès手袋是否符合標準，首先會從手袋的外在檢查到內在，第一步便要360度全面看手袋的形狀及比例是否正確無異。

第二步就是檢查手袋的金屬部分，例如Hermès標誌的字型、形狀會否很奇怪。以Hermès Birkin手袋為例，由於Hermès的手袋沒有保證卡，Birkin的金屬扣背面會刻有手袋的生產年份，可以看出手袋在什麼時候製作，不同年份生產的金屬扣質量都會有所不同。Birkin手袋打開後會看到有Hermès的標誌，可以細看字體及燙金的質量，例如看字體間的行距平衝。

另外，還會檢查手袋的造工例如車線、方向、內外的車花及間隔等。手袋內部的拉鏈頭亦要留意，拉鏈頭通常都會刻有Hermès的標誌，可以留意字體是否正確以及刻字的手工。

Hermès手袋真假鑑定│包裝要留意的部分？

合標準的Hermès手袋包裝都會附有橙色包裝盒、防塵袋、鎖頭、說明書及專用雨衣。而Hermès的橙色包裝盒如用紫外光燈照射會看到包裝盒印滿馬車印花圖案。另外，國里英泰提醒，合標準的鎖頭打開應該是剛好大概45度，如把鎖匙插入Hermès鎖頭後可以扭超過45度就要小心。

防塵袋方面，舊版的Vintage防塵袋採用Hermès的經典橙色，近年則用了新的防塵袋設計，顏色及布料都有改變，新的防塵袋由橙色變成米白色。合標準的防塵袋都會印有Hermès標誌，當中標誌的的外圈應比內圈幼，馬車圖案的的後車輪應是12格，前車輪則是10格。布料上，布料紋路若比較粗及大、比例不對的話就要小心。

二手中古Hermès手袋分辨│哪款Hermès手袋升值潛力較高？

Hermès中古Vintage市場近年受到不少女生的留意，女生們投資Hermès手袋時若希望之後在二手市場放售，可考慮一些升值潛力較高的手袋款式。國里英泰表示，以Hermès來說，Birkin、Kelly及Lindy這三個袋款的升值潛力較高，比較保值。同時亦可以選擇俗稱「Hermès金剛色」的大象灰色、黑色和金色；較受歡迎的皮革則有Epsom、Togo、TC等皮革。

二手中古Hermès手袋分辨│以Hermès來說，Birkin、Kelly、及Lindy這三個袋款的升值潛力較高。（陳葦慈 攝）

二手市場一向有指Hermès手袋的金扣銀扣價錢差距大，國里英泰表示，Hermès手袋的金扣銀扣在放售的價錢的確有些微分別，金扣的價錢有時有機會比銀扣高一點，但有時還會看金屬扣的顏色與手袋的顏色是否相襯。以大象灰Kelly為例，金扣有機會比銀扣的手袋價錢高1萬至2萬。

二手中古Hermès手袋分辨│以大象灰Kelly為例，金扣有機會比銀扣的手袋價錢高1萬至2萬。（陳葦慈 攝）

近年，時尚界興起「小廢包」熱潮，二手市場也不例外。國里英泰指出，在亞洲的二手市場上，Mini Lindy、Mini Kelly等手袋尺寸越細的袋款越受歡迎。在顏色上，如果是比較鮮艷的顏色，在香港或亞洲市場二手出售的價格可能會較低。

二手中古Hermès手袋分辨│亞洲的二手市場上，Mini Lindy、Mini Kelly等手袋尺寸越細的袋款越受歡迎。（陳葦慈 攝）

二手中古Hermès手袋分辨│入門推介

Hermès手袋價錢高昂，加上一袋難求，往往都給女生一種難以入門的感覺。不過，國里英泰就表示，預算不高不代表不能買Kelly、Birkin兩大Hermès經典手袋。二手市場會有一些年資較久但狀態好的手袋，有機會可以7折或5折的價錢買到Kelly、Birkin。以Kelly為例，如果不介意尺寸較大或年份較舊的Kelly，價錢上可以較易入手，大概5萬至7萬可以有機會買到Kelly。