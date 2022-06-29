Charles & Keith「小廢包」禮盒限量開賣　附5款百元迷你手袋推介

【Charles & Keith迷你手袋】近年時尚界掀起一陣「小廢包」熱潮，CHANEL、DIOR、LOEWE等都紛紛推出迷你手袋，而LOEWE及CHANEL就曾推出過「小廢包」禮盒，引起搶購潮。新加坡手袋品牌Charles & Keith亦加入這行列，推出「夏日迷你包」禮盒，精緻的盒內有齊Gabine等4款人氣迷你手袋，女生必入！



台灣Charles & Keith最近推出「戀戀夏日迷你包組」的迷你手袋禮盒，如原生木紋的精緻外盒內有齊4款Charles & Keith的迷你手袋，包括：Gabine菱格馬鞍包、鍊條肩背包、霧面粗鍊手提包，以及編織提把帆布水桶包，方便用不同風格的手袋配襯時尚造型。

Charles & Keith這個迷你手袋禮盒亦呈現得非常精緻有儀式感。精緻外盒有著原生木紋，並以天然駝色皮繩綑紮，打開時有拆禮物的感覺，儀式感十足。此外，盒底搭襯柔沙色的風格質感置物墊，既可當作擺飾置物，亦可作為滑鼠墊使用。此禮盒售價為NT$ 5,900（約HK$1560），將於7月7日起於台灣限量開賣，暫時未知香港的Charles & Keith會否發售。

迷你手袋因為尺寸精緻迷你更有「小廢包」之稱，迷你手袋雖然時尚度十足，但受尺寸限制手袋容量有限，令不少追求實用性及CP值的女生對名牌迷你手袋卻步。如想以相宜的價錢趕上這股「小廢包」熱潮，Charles & Keith亦有不少迷你手袋的好選擇，全部都只需數百元即可輕鬆入手，以下就為大家精選了Charles & Keith的迷你手袋推介：

Charles & Keith迷你手袋│Zetta 素面迷你包 HK$439

Zetta迷你包使用奶油黃作為主色，鮮亮的顏色能輕易成為日常的穿搭亮點，迷你包附有銀色鍊條肩帶，不論是搭配短T、黑色牛仔褲和穆勒鞋，都非常有型。

Charles & Keith迷你手袋│Zetta 素面迷你包 HK$439（Charles & Keith）

Charles & Keith迷你手袋│Este 老花手機包 HK$499

手機包是近年流行的手袋款式之一，Charles & Keith這款手機包以長方形設計配上Este老花圖案，復古味濃，立刻提升造型質感。加上手機包小巧的尺寸，讓視覺上無須擔心穿搭太過暗沈。

Charles & Keith迷你手袋│Este 老花手機包 HK$499（Charles & Keith）

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