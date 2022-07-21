人氣造型師3大神級穿搭技巧　打造9頭身比例、波鞋也能穿出女人味

隨著自媒體當道，越來越多網紅和時尚部落客浮出水面，但真正能發揮影響力的卻寥寥無幾！今天要介紹這位來自中國的「Fil 小白」本身擁有造型師、模特兒多種斜槓身份，由於時尚敏銳度相當超前，因此小白也受到不少大牌明星指定，同時活躍於時尚圈，光是 IG 追蹤人數就逼近 20 萬，人氣不容小覷。



小白的五官十分精緻，白皙肌膚配上極小的巴掌臉，時而厭世、時而甜美，任何造型都能被她完美消化，加上總是能將街頭風格混搭出獨有的味道，是當今不少女孩追捧的時尚教科書。

究竟作為潮流女霸主的小白私下穿搭有多厲害？以下帶你一探究竟。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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印花款式刷存在感

多數女孩畏懼的滿版印花款式服裝對小白來說卻是造型加分利器！像是小白選擇的這件 Gucci Logo 圖騰西裝外套本身已經相當花俏，為了不讓視覺感變得雜亂，她也特別搭配同色系的吊帶褲，並上腳黑色後底皮鞋，會看起來更為協調。建議穿著鮮豔色彩的服飾時，不管你所搭配的是褲子還是上衣，都必須是以簡單顏色為主，例如：黑、白、灰色，才能平衡整體視覺。

又酷又辣的「ABG Style」

如今甜萌系妹子已不佔主流，又辣又酷的「ABG Style」反而在近期趁勢崛起！而「ABG Style」穿搭最大宗旨便是勇於展現自己的身材，不賣萌、不耍氣質，只在乎服裝能不能夠強調出身型曲線！小白天生體型也屬於纖細骨感的扁身，為了突顯女人味，除了服裝選用合身但不過份緊身的款式外，小白還會適時露出大長腿或螞蟻腰，藉此展現完美比例。

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從配色著手事半功倍

雖然球鞋怎麼穿都不用擔心會出錯，但難免會給人過於單調的感覺，這時候不妨學小白找尋與鞋款相同色系的衣服或配件做混搭，不但可以省去外出想穿搭的時間，視覺上也比較統一。

Dappei 結語：

如今擁有一整櫃限量猛鞋或是爆款精品行頭已不稀奇，像小白這樣透過混搭技巧來彰顯服裝價值才配得上「潮流女帝」的稱號！喜歡小白穿搭的潮人還不趕緊將她列入追蹤名單!



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原文：天菜級潮妹來了！揭曉中國人氣造型師 Fil 小白「私服穿搭」技巧，球鞋也能穿出女人味！

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