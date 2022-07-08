韓模洪秀珠簡約穿搭3大公式　印花Tee俏皮減齡、連身裙營造初戀感

很多人可能對「洪秀珠」這名字很陌生，但作為模特兒的她，不但逆天素顏照在韓網上瘋傳，還曾擊敗宋慧喬、孫藝珍等美女獲封為「最美整形範本」。



洪秀珠除了精緻五官和自然的野生濃眉超吸睛外，私下的她對於穿搭也很有一套。今番搭編也整理出 3 招洪秀珠的簡約穿搭術，隨便一招都撩男於無形！

韓國女模特兒洪秀珠的 3 招簡約穿搭術，看似沒有細節卻悄悄地令人心動~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 基本款單品就能散發高級感

雖說簡約風穿搭不須太多技巧，但很多女孩總會給人質感不到位的感覺！像洪秀珠的私服雖然多為基本款單品，好比：素 TEE、牛仔褲、西裝外套、襯衫等，但她卻不會過度推疊，反而是盡可能凸顯服裝本身，整體看起來乾淨俐落，好感度立刻 UP 。

2. 印花單品減齡又俏皮

還有什麼比「印花單品」更能彰顯春夏活潑氛圍？洪秀珠私下也是名符其實的印花控，由於這類單品本身就已足夠搶眼，因此也建議搭配素色、基本款，視覺上才不會看上去很雜亂。當然，首次入手印花單品的女孩也可以學洪秀珠直接挑選一件式洋裝，不但不用怕踩雷，還散發溫柔甜美的少女味！

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3. 不刻意趕流行，挑選適合自己的款式

比起街上那些盲目追求流行的女孩，洪秀珠很早就意識到要展現出身材優勢以及凸顯個人氣質！不難發現她平時大多走中性簡約路線，且身上單品也是你、我衣櫃常見的基本款。而這種恰到好處的穿搭，不但不會給人過分甜膩的感覺，還能散發清新氛圍，任何年紀這樣搭都不違和。

Dappei 結語：

想要在競爭激烈的韓國演藝圈爆紅，光靠仙女顏可是遠遠不夠的！洪秀珠不但舉手投足間都散發著優雅氣息，穿搭簡約又清新，卻也不會太像小女孩失去女人味，也難怪男生一看就動心。



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原文：全韓國女生都想整成她，但我最想跟她交換衣櫃！高顏值模特洪秀珠的「簡約穿搭」公開！

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