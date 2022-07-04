買牛仔短褲謹記3大口訣！要顯腿長、腰細、屁股翹絕對不能揀低腰

氣溫變化逐漸轉熱，想要穿短褲的心也就跟著蠢蠢欲動，可是呢～買褲子這件事情，真的不是隨手忙買就能買到「對的褲子」。



在小紅書上，網友描描冰Fiona便整理出自己買褲的多年經驗，整理出了3個口訣，跟著買，任誰都能買到最顯腿細、腳長的命定款！

買牛仔短褲3大口訣，一定要正面、後面、側面都要好看的才拿去付款喔~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 要高腰不低腰

適合你的短褲呢～一定要是正面、後面、側面都好看，不要只關心正面，結果背面轉過去屁股超級大！照鏡子看了覺得好看，就想說不擔心，描描冰Fiona提醒，買短褲的時候，「高腰就是比低腰顯腿長」，低腰沒穿好會變五五身，加上低腰短褲會把你的屁股顯得比實際上更平更扁，另外，短褲材質也很重要，柔軟的會貼合臀部；材質偏硬，不夠貼合，但也不是要你買哪種像是瑜珈褲材質的，有點彈性比較好。

2. 腰圍緊，臀圍寬

買褲子，就是要選臀腰比好的，描描冰Fiona指出，市面上總是會出現一些，腰比較大、臀部比較緊版型，穿起來不僅不舒服，需要繫腰帶來固定，側面看過去也會讓屁股看起來很塌，感覺身材很平；好的短褲臀腰比，應該是腰圍小、臀圍大的剪裁，這樣才符合人體曲線，穿起來便能顯得腰細、屁股翹！

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3. 褲口外側短、內側長

很多女生不敢穿短褲，就是擔心自己腿型不好看，穿起來不美，這時候～就可以選擇褲口外短、內長的剪裁，可以從視覺上更顯腿長，也不會太暴露，又能夠幫助修蜜大腿，讓褲口恰能截斷馬鞍肉的弧度。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】