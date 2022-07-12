微胖女3大T恤挑選秘訣　厚片女視覺秒減5kg　斷捨離顯肥壯鬆身衫

沒辦法用衣服藏肉的夏天，許多胸部比較豐滿或是肉肉的女生，難免會開始擔心穿短袖時，總是特別容易顯肩膀寬、胸背部看起來特別厚，視覺上彷彿又腫了好幾公斤！



其實，你們知道嗎？只要挑對直接視覺顯瘦5公斤，趕快來看看到底該怎麼挑，才能挑到你命中注定的那件顯瘦上衣吧～

3個上衣顯瘦挑選方法，微胖的姐妹們在夏天從此只顯身材，不顯胖！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

1. 材質

很多女生穿上T恤後，看起來特別魁梧的原因之一，就是選錯材質啦～若是胸大、肩膀比較厚實的，切記不要選擇輕飄飄的薄款棉質上衣，而是要選擇有彈性、收腰、挺一點材質款式，反而能貼合身材曲線，讓凸顯身材的優勢，並且側面看起來時也很包身，讓胸部以下的位置看起來更加顯瘦呦！

2. 衣長

一般基本款可以選擇有短版的設計，小露一點腰身可以讓整體看起來不會那麼厚重，反而更顯瘦，除了一般基礎款以外，美式棒球T恤也是相當受女生青睞的款式之一，在挑選這類型棒球T恤的時候，記得選擇拼接面積大、拼接處是斜向下的設計，這樣可以讓身形看起來更收攏更窄！

同場加映：奇異女俠演員Stephanie Hsu示範微胖女5大穿搭術 活潑性感又討喜（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 24

3. 領口

領口，是許多女生在購買上衣時，經常會忽略的小細節。其實，這細節非常重要，領口大小可是會直接影響顯瘦程度的！尤其是本身脖子比較短一點、斜方肌比較大的女生，挑選時要選擇「大領口」的設計，像是大Ｖ領、Ｕ領、方領，這類露出肌膚面積較多的領口，都是很好的選擇；如果是手臂比較肉一點的女生，則建議選擇袖口比較包一點的款式，會顯手臂更加纖細！

加碼！偷吃步小絕招

除了上面這3招挑選指南以外，窄肩的姊姊妹妹們不妨選擇有墊肩的上衣，或是買墊肩偷偷墊在上衣裡，一秒get直角肩，也能讓身型變得更加玲瓏有致呦～

延伸閱讀：

辣暈！孫芸芸「純黑挖洞裙」網狂讚，手上「2千元」平價包也能無痛跟著買

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】