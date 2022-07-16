Peach John內衣全線減價低至5折　精選胸圍、內褲、泳衣$39起

【Peach John優惠】日本人氣內衣品牌Peach John一向都深受女生喜愛，品牌由7月14日起至7月24日於全線分店舉行SUMMER SALE夏日激減優惠，多款精選胸圍、內褲、泳衣、襯墊背心及家居服等減價低至半價，最平減至$39起。



Peach John於1994年創辦，是日本的人氣內衣品牌，在當地有超過40多間分店。Peach John以「Healthy, Happy, Sexy」為品牌概念，內衣設計由性感風至可愛風都有，款式繁多，可以滿足不同風格女生的內衣穿搭需要。

7月14日起至7月24日期間，Peach John全線分店將舉行SUMMER SALE夏日激減優惠，多款精選胸圍、內褲、泳衣、襯墊背心及家居服等減價低至半價發售。當中，指定款式減價胸圍低至$89至$138不等；內褲最平亦低至$39就有交易，襯墊背心及家居服最平由$80起。另外，指定泳衣每套更以優惠價$200發售。7月14日至17日期間，VIP會員更有限時4日的正價商品9折優惠。

▼▼▼【按圖看】Peach John優惠│精選精選胸圍、內褲、泳衣等低至5折▼▼▼

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《01女生》記者以下就為大家整理了3款Peach John的熱賣胸圍款式：

Peach John胸圍│Cover Cleavage Strapless

Peach John的內衣向來都獲得不少女生的好評，除了款式設計夠年輕及多選擇外，最多人大讚的就是Peach John無肩帶胸圍不會下滑，非常適合配襯背心、一字肩上衣。Cover Cleavage Strapless無肩帶胸圍將背扣改成左側排扣，方便配襯露背衣服又不易下滑。另一貼心位就是在胸圍上蓋上了混棉布料，輕易地遮蓋了谷間，無需另穿背心打底。

Peach John胸圍│Cover Cleavage Strapless（Peach John）

Peach John胸圍│Miracle Bra

Miracle Bra是Peach John的其中一款熱賣胸圍，最大的賣點是能夠直接放進洗衣機內清洗，Miracle Bra的背扣與一貫的鑰匙型背扣不同，凹凸面較少，不會在清洗時勾著其他衣服。此外，Miracle Bra的喱士設計以尼龍、棉和聚氨酯物料編織而成，於洗滌時也不會破口，對懶得手洗胸圍的女生來說絕對是懶人恩物！

Peach John胸圍│Miracle Bra（Peach John）

Peach John胸圍│Nice Body Bra

Nice Body Bra作為Peach John的皇牌產品，穿上後重新調整胸和腰之間的黃金比例，幫助實現腰部的寬度為1，而胸部則為1.5這個理想的比率。罩杯內內藏特殊的柔軟底厚聚氨酯襯墊，打造出柔軟的增量感，展現出富彈性的谷間。