6個內衣選購、保養小貼士　想胸部健康預防乳腺病必選無鋼圈胸圍

內衣是每個女生的貼身衣物，與肌膚有著親密的接觸，要保養好胸部的健康，就要從選擇內衣和內衣護理開始。



內衣的尺寸合不合身，清洗乾不乾淨都對胸部的健康有影響。

這6個挑選內衣和保養小貼士，收藏好，學會好好護理胸圍吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

1. 內衣的罩杯尺寸

選內衣前要先了解自己的胸部罩杯和尺寸，再跟著胸圍尺寸找到合身的罩杯。跟著這個列表，看看你的胸部下圍和胸部的差異是多少就知道自己的罩杯是什麼了。選內衣時，不同的品牌和剪裁也會如果內衣後帶穿起來高於前面胸罩下圍或是鋼圈，那就代表這個尺寸不適合你咯。

2. 內衣面料

選穿透氣舒適的內衣面料，日常穿的內衣要穿沒有墊的，才比較透氣哦！而鋼圈或是無鋼圈的選擇也是許多女生糾結的煩惱，因為鋼圈內衣穿起來會讓胸型看起來比較好看，但其實無鋼圈的內衣才是對胸部比較健康的選擇哦！無鋼圈內衣穿起來對乳腺沒有壓迫感，長久之計可以避免乳腺硬化等乳腺疾病問題。

3. 內衣勾

每個胸罩後面都有三個勾，可以讓你調節鬆緊程度。因為，胸罩穿久了，也是會有些松的，所以，在選購時先扣最緊的勾來試試看，才能選到對的尺寸。

同場加映：揀胸圍罩杯也有學問？4款胸型選擇專屬杯型 穿出堅挺圓潤好身材（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

4. 內衣的使用期限

一件好品質的內衣，日常常穿的話，使用期限是8個月至一年。穿太久的內衣會失去彈性，那就沒辦法再支撐胸部的重量了。所以，要保養好胸部美美的，就要定期更換內衣，也就是至少一年一次咯！

5. 清洗內衣

清洗內衣時千萬別用洗衣液直接倒在內衣上，因為洗衣液的漂白劑濃度高，容易讓你的內衣出現局部漂白現象。內衣要用手洗是最好的，浸泡內衣3到5分鐘，輕柔搓洗內衣就可以了。如果想放進洗衣機快速洗乾淨的話，就千萬要記得把內衣分開放進洗衣袋，再拿去洗衣機洗哦，這樣內衣才不會變形啊！

6. 曬乾內衣

自然曬乾還是用烘乾機烘乾內衣呢？讓內衣自然風乾可以讓內衣的使用期限保持較長。由於曬乾內衣需要較長的時間，越來越多人使用烘乾機讓內衣快速烘乾了。不過這樣長期下來會導致內衣的彈性度降低，而減低內衣的壽命哦！

了解自己的罩杯選穿合適的內衣以及正確地護理內衣都很重要！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】