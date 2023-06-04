Sports Bra點揀？消委會高分運動內衣推薦！Sports Bra練胸型準則

【Sports Bra消委會／Sports Bra推薦／運動內衣】夏日天氣炎熱又濕，不少女生運動時都選擇穿運動內衣（Sports Bra）搭配運動短褲或瑜珈褲，從而減低運動時的悶熱感。運動時，胸部難免會產生晃動，選擇一件有良好支撐力的Sports Bra是必需的。但買Sports Bra又有甚麼準則？哪一款設計的Sports Bra才是最適合？早前一位台灣運動服飾創辦人林可彤，便公開「挑選運動內衣5大準則」，讓愛運動的女生能鍛鍊出好身段後，也能維持誘人的胸部線條。



【Sports Bra／運動內衣】運動時，胸部難免會產生晃動，選擇一件有良好支撐力的Sports Bra是必需的。(louisa_mak@IG)

現時瑜珈、健身和行山風氣盛行，不少女生家中衣櫃總有幾套瑜珈裝、Sports Bra去更換或配襯，好讓自己在運動瘦身時都可以拍照或打卡。不過，有些女生在拍片過後，始發現身穿的運動內衣令胸部擠出副乳或突顯背部贅肉，甚至顯得手臂很粗壯。而選擇合適的運動內衣可保護胸部之餘亦可避免胸部下垂外擴，加上運動內衣從設計結構、材質及支撐度都是特別針對運動而設，並減少運動時布料摩擦身體所產生的不適，或可令運動的效果更事半功倍。

【Sports Bra消委會／Sports Bra推薦／運動內衣】一、依照運動強度去選擇運動內衣

台灣運動服飾hyphy創辦人林可彤，早前公開「挑選運動內衣5大準則」，她提到選運動內衣的貼士是要依照運動的強度去選擇，例如：進行跑步或跳繩時，建議選擇有肩帶、下圍有鬆緊帶且具有支撐力的款式，彈性要適中才可在運動防止胸部過份晃動而帶來不適或影響運動效果。

【Sports Bra消委會／Sports Bra推薦／運動內衣】一件好的運動內衣，除要看承托力、透水氣度、耐用程度等外，排汗快乾度的程度也很重要。(shi_ga@IG)

【Sports Bra消委會／Sports Bra推薦／運動內衣】二、依照運動內衣布料的透氣度

一件好的運動內衣，除要看承托力、透水氣度、耐用程度等外，排汗快乾度的程度也很重要，因運動時難免會很大汗，作為很貼身性的運動內衣，其布料透氣度也是看重之處。怕熱的女生可選擇有涼感材質的款式，令運動起上來不會太悶熱，胸部周圍亦不會長出熱痱等。

【Sports Bra消委會／Sports Bra推薦／運動內衣】以塑造「美胸型」為前題來買運動內衣，會容易忽略胸型最佳的黃金比例。(yuenkaka@IG)

【Sports Bra消委會／Sports Bra推薦／運動內衣】三、運動內衣的罩杯彈性

以塑造「美胸型」為前題來買運動內衣，會容易忽略胸型最佳的黃金比例。建議選擇不壓胸、幫助胸部集中托高的運動內衣，以自然方式呈現胸部弧度是重點。另外，符合身體胸型比例，即胸部乳頭兩端到鎖骨中間連成一個正三角形才正確，建議可選擇有點厚度且有彈性的罩杯，穿起來也比較美觀。

▼▼▼【按圖看】Sports Bra消委會／Sports Bra推薦／運動內衣｜餘下的「挑選運動內衣2大準則」：塑造美胸型令運動時更能輕鬆打造完美胸部的黃金比例▼▼▼

消委會公開7款高評分Sports Bra推薦：平價品牌Cotton On媲美Lululemon只$139？

【Sports Bra消委會／Sports Bra推薦／運動內衣】消委會指出其中7款的運動內衣（Sports Bra）總評分達4.5分或以上（總分為5分），包括不少是女生最愛的運動品牌亦榜上有名，如Lululemon、Under Armour和Puma等。(shi_ga@IG)

了解如何選擇一件良好性能的運動內衣後，也需要看看哪一些品牌的運動內衣值得入手。消委會在早前測試市面上15款受歡迎的Sports Bra（價錢由$129至$480不等），以測試舒適度、排汗快乾度及耐用程度等多方面步進行分數評核。結果發現7款的運動內衣總評分4.5分或以上（總分為5分），有份上榜品牌包括近年大熱的Lululemon、Under Armour和Puma等。

另外，快時尚品牌之一的Cotton On所推出的運動內衣（Sports Bra），在4個評分中均獲得4分或以上的高評分，但售價只HK$139。建議女生們在運動時，亦不妨考慮入手這一款的運動內衣吧！

▼▼▼【按圖看】消委會公開7款表現較佳的運動內衣（Sports Bra），平價品牌Cotton On媲美Lululemon只$139，耐用程度令人滿意？▼▼▼

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