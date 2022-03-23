胸部下垂｜WFH應否着Bra？胸圍功效是假象？內衣專家解說胸圍迷思

「瞓覺着唔着bra？」、「唔着bra胸部會下垂？」，相信在女生心中都充滿對穿內衣有着不同謎思，在加上現在流行在家工作（Work From Home），除了以防走光，女生在家又應不應該穿內衣？《01女生》邀請香港內衣品牌Sheer創辦人Lisa逐一為大家解答。



女生在家中應否着Bra？（Sheer提供）

女生應否着Bra？內衣專家：只有2個情況下是必須

「穿不穿着胸圍，一切都是個人選擇！」香港內衣品牌Sheer創辦人Lisa指有些人覺得着胸圍是功能角度，可以支撐胸部，也有人覺得是時尚，去配搭穿着打扮，只要感覺舒適，穿不穿，也沒有問題。

相信許多女生也聽過不穿內衣，會令胸部下垂。其實法國東部的貝藏松醫科大學（University Hospital of Besançon）教授Jean-Denis Houillon曾找來330名18歲至35歲的女性志願者，花了15年研究發現：從醫學、生理學以及解剖學的角度看「soutien-gorge（胸圍）」支撐乳房，對它毫無益處。

Lisa也十分同意，胸圍用處是帶給女生舒適感，因而在家工作期間或睡眠時，也不一定要着胸圍，但如果女生想穿的話，則推薦「無鋼線內衣」，有一定承托力又不會感到不適。

女生運動時動作較大，需要穿Sport Bra承托。（kaytse@instagram）

那麼女生就可以完全不穿着胸圍？不是的，Lisa指做大量動作時，如運動時，便要穿合適的內衣，這樣可以固定胸部，不會因為郁動、重量，而令到頸部、背部出現痛楚，特別是大胸部的女生，一定要適時穿着胸圍。

胸部下垂是無可避免？（Sheer提供）

胸部下垂是無可避免？

Lisa常被問到：「胸圍可以防止或延遲胸部鬆弛？」

她不否認，但也不會完全同意：「胸部下垂是女生要面對的自然現象，隨着年紀，骨膠原流失，皮膚沒有足夠骨膠原、脂肪支撐，便會出現下垂，又或妳曾餵母乳、減肥等都會影響胸型。」

的確，有些女生胸型比較好，比較堅挺，但一切都是歸功遺傳，在醫學上也沒有十足證據指出胸圍是有太大幫助：「始終人類是敵不過大自然。」

（Sheer提供）

不過，Lisa指，如果是胸部較大的女生，是容易出現頸痛、背痛的問題，而合適胸圍的設計便是承托其重量，改善痛楚是一定可以的。

作為內衣品牌創辦人Lisa坦言，世上沒有一個神奇完美的方法去預防乳房下垂，內衣是支撐、承托胸部，讓女性穿着後感到自信、穿着舒適，而非去不改變與生俱來的身材；因而Lisa更鼓勵女生尋找適合自己身材的內衣，欣賞自我，接受大自然的改變。

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（資料來源：thelocal.fr）