GUCCI新推夏日限定新品　迷霧冰藍手袋、草編雙G漁夫帽

【GUCCI手袋】踏入7月，不少奢侈品牌都紛紛推出最新的夏季系列。GUCCI日前就上架了最新的「GUCCI TOWARDS THE SUN」的夏日限定系列新品，當中包括：迷霧冰藍色手袋、草編系手袋、皮帶、棒球帽、漁夫帽等，設計上充滿夏日渡假風。看到心水款式的女生們記得入手！



GUCCI手袋│GG Marmont絎縫肩揹袋 HK$18,800

GUCCI的GG Marmont手袋一向都是品牌的熱賣經典手袋，而新一季的TOWARDS THE SUN系列就為手袋帶來新元素，利用不同的物料和海洋風格圖案巧妙結合，採用拉菲草效果布料製成，飾有GG圖案和條紋，充滿夏日渡假氣息，可以配襯不同的夏日穿搭造型。

GUCCI手袋│GG Marmont絎縫肩揹袋 HK$18,800 （GUCCI）

GUCCI手袋│GG Marmont中型絎縫手提袋 HK$20,500

同樣以草編新面貌登場的有GG Marmont中型絎縫手提袋，袋身正面以GG拉菲草效果布料演繹，旁邊則是藍白間條布料設計，綴有銀色的雙G標誌，感覺非常清新。中型尺寸的GG Marmont中型絎縫手提袋容量充足，可以放下泳衣、外套等物品，可以作為夏日沙灘造型穿搭的必備時尚單品。

GUCCI手袋│GG Marmont中型絎縫手提袋 HK$20,500 （GUCCI）

GUCCI手袋│GG Marmont皺褶肩揹袋 HK$13,000

GUCCI新一季的TOWARDS THE SUN系列亦推出了女生大愛的迷霧冰藍色手袋。另一經典手袋GG Marmont皺褶肩揹袋換上了迷人的迷霧冰藍色皮革，綴以兩款不同的絎縫幾何圖案及銀色的雙G標誌，夏日感十足。而相機包的設計更令手袋可以放下手機、銀包、唇膏等日常用品，又美又實用。

GUCCI手袋│GG Marmont皺褶肩揹袋 HK$13,000 （GUCCI）

GUCCI手袋│Gucci Diana迷你千鳥格紋手提袋 HK$27,000

另一個必入靚款就推介Diana迷你千鳥格紋手提袋，手袋加入了淺藍色及米色千鳥格紋拉菲草效果布料，同時更有啡色的復古竹節手提，令手袋融合了夏日的清爽感及復古風，甚有設計感 ，重新演繹了Diana手袋。

GUCCI手袋│Gucci Diana迷你千鳥格紋手提袋 HK$27,000 （GUCCI）

除了手袋外，GUCCI TOWARDS THE SUN系列亦有其他時尚單品值得女生們入手，包括充滿夏日渡假風情的雙G草編漁夫帽，是近年大熱的帽型。而人氣的GUCCI雙G皮帶亦推出了全新的純白色調。

▼▼▼【按圖看】GUCCI TOWARDS THE SUN系列單品推介▼▼▼