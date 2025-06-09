返工髮型推薦｜打造活力氛圍！秀智、俞真這樣做打造知性氣質

返工髮型推薦｜近日氣溫上升，與其感到悶熱和煩燥，不如跟隨倪晨曦、蔡思韵及吳家忻(Kayan9896)等名人們，梳個簡單漂亮的辦公室髮型，既感覺清涼又能保持好心情。



對於上班族而言，髮型都會選擇低調和簡單款式，方便出門和整理，因此以下OL們都喜愛的返工髮型推薦，不僅看來精神和整潔，同時散發出知性的誘人魅力。

返工髮型推薦｜丸子頭增添年輕活力

長期留在辦公室裡，氣氛容易變得死氣沉沉。要打破沉悶感，不妨像吳海昕及韓國女星Jessica般，以丸子頭的利落和可愛感覺，提升精神活力的形象，配搭淨色小背心，瞬即增強吸引力。

吳海昕以丸子頭提升精神活力的形象。(IG:sofiee_ng)

像Jessica般配搭淨色小背心，瞬即增強吸引力。(IG: jessica.syj)

返工髮型推薦｜運動造型配麻花辮

不少女生都有做瑜伽的習慣，而且運動時也會紮起麻花辮，避免髮絲亂飛，影響專注力。身為瑜伽導師的倪晨曦，也常以孖辮造型示人，散發陽光和甜美的感覺。此外，孖辮造型亦非常適合甜美的約會穿搭，若然想減輕可愛感，可以像陳苡臻(Jessica)般，僅在頭髮前方兩側，梳兩條幼的三手辮。

倪晨曦常以孖辮造型示人。(IG: misselvani)

若想減輕可愛感，可像陳苡臻(Jessica)般，在頭髮兩側紮2條幼辮。(IG: krissica)

返工髮型推薦｜低馬尾散發溫文氣質

若是較為文靜的女生，可跟隨文青女神蔡思韵梳個低馬尾，再抽一小撮頭髮，於橡筋位置卷起，營造自然和從容的感覺。不少人或認為低馬尾較沉悶，但其實也有很多變化，如將髮尾穿過橡筋位置，變成單扭髮型，或者將頭髮梳成魚骨辮，然後配搭素色或寬鬆衣服，都能提升文青的悠閒感覺。

蔡思韵愛以低馬尾營造自然和從容的感覺。(IG: ceciliachoii)，

低馬尾能營造自然和從容的感覺。(IG@_yujin_an)

返工髮型推薦｜隨性魅力的鯊魚夾造型

近期鯊魚夾得到不少女生喜愛，隨手一夾都能提升造型感，增加慵懶的小性感氣息。洪恩採及陳欣妍都會以鯊魚夾配搭利落的西裝造型，展現出成熟吸引的女人味。鯊魚夾用法亦很簡單，只需將頭髮集中扭起，然後夾在想要的高度便可，而在完成髮型後，只要在頭髮兩側輕輕拉出髮絲，更有瘦面的效果。

陳苡臻會以鯊魚夾配搭利落的西裝造型，展現出成熟吸引的女人味。(IG: krissica)

陳欣妍展示成熟的魅力。(IG: shirleyelephant)

返工髮型推薦｜高馬尾添型格氣場

高馬尾能夠散發型格氣場，同時增加清爽整潔感覺，予人女強人的吸引力。吳家忻(Kayan9896)會將高馬尾稍為放下，減少過於強勢的感覺，然後再將瀏海梳後，並讓頭髮微微隆起，增加瘦面的感覺。

吳家忻(Kayan9896)會將高馬尾稍為放下，減少過於強勢的感覺。(IG: kayan9896)

高馬尾能夠散發型格氣場，同時增加清爽整潔感覺。(IG@meovv)

返工髮型推薦｜公主髮型顯氣質

返工髮型需要較為低調，故整齊俐落的半馬尾公主頭，便非常適合上班族，而且展現出溫婉和優雅的感覺。這個髮型一般適用於甜美和少女風格，可以加上少許頭飾，締造個人時尚風格。

返工髮型推薦｜公主髮型顯氣質 (IG@yoona__lim)

半馬尾公主頭非常適合上班族。(IG@taeyeon_ss)

返工髮型推薦｜微卷曲髮締造慵懶感

若對編髮感到生疏的話，微卷曲髮也是個不錯的選擇。可以透過較大型的捲髮夾，或者睡前紮辮，便能塑造自然卷曲的感覺。這樣可以提升頭髮的層次和空氣感，減少沉悶感覺，同時增添幾分氣質魅力。

返工髮型推薦｜微卷曲髮締造慵懶感 (IG@hhh.e_c.v)