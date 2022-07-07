2022捲髮造型推介｜髮型師大推5種浪漫水漾燙髮　秒顯臉小不老氣

迎接夏日到來，女孩們最期待的就是為髮型換上新氣象，除了在長度上做變化之外，想要讓單調的髮型多點層次感與個性，「燙捲」也是許多人在造型時的首選之一！



不過今年在電髮趨勢上該掌握甚麼重點？資生堂專業美髮團隊攜手日式髮廊Sieg Hair Salon以及好剪才髮廊旗下六位台灣職人髮型師為妳親自指南～想要顯小臉、不顯老，瞄準「水漾燙」準不出錯！

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1. 波紋水漾燙

長捲髮不再只有同一種模板，快快拋開過往老氣又浮誇的波浪大捲，今年必須試試這款「水漾燙」！髮型師特別以深紋理和小巧捲度混搭，讓髮絲線條更加立體、隨興就量波浪紋般，搭配上過肩的長髮、中分瀏海，只要回眸撩個髮便氣場十足。

2. 浪漫水漾燙

除了頗有女神範的立體感水漾燙，溫柔女孩今年在捲度的造型上也有新的選擇！這款浪漫水漾燙，在處理上特別採用低層次的自然線條，同時在髮尾處堆疊出浪漫復古捲度，線條柔軟、髮量厚實且輕柔，不只好整理且見家長也不失誤呢～

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3. 瀑布水漾燙

不喜歡溫柔感過度的「標準捲長髮」也沒關係，延續這幾季的直髮趨勢，妳還能透過「瀑布水漾燙」打造仙女細長直髮！今年直髮的重點切勿死板板又僵硬，可以在直髮的髮尾處加上些許「水漾燙」的弧度與光澤感，會讓髮型線條更加自然、貼合臉型。

4. 波光水漾燙

不光是短髮的捲度上有許多變化值得妳嘗試，短髮女孩今年想燙捲也不必慌張！日系個性風的中長髮女孩，今年春夏可以試著用隨性捲度，結合自然微濕感，不規則的水漾捲弧度保有髮型的蓬鬆感，有點個性卻又保有女孩味的清新氣質。

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5. 卷浪水漾燙

喜歡造型更俐落、幹練的女孩，儂編推薦這款卷浪水漾燙！卷浪水漾燙的造型核心在於，髮根的澎度，以及髮尾大弧度的外翹捲度，同樣的柔軟線條強調於髮尾處的輪廓，外翻捲的知性感再加上大旁分的氣勢，不分年紀都很適合。

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