減肥捷徑｜選對髮型竟可視覺減走5kg？短髮顯瘦4大原則還你小V臉

臉圓妹有救了~換髮型真的能無痛減肥！潮流髮型師Ryan老師日前就在《女人我最大》節目中示範了神奇的「髮型瘦身術」！



髮型師Ryan傳授無痛減肥「短髮瘦身術」！來看看短髮顯瘦4原則（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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顯瘦髮型原則

1.瀏海要有透視感

Ryan老師分享，顴骨寬或方臉的人，不適合剪太寬的齊瀏海，宣宣臉型顴骨偏寬又有自然捲，剪完瀏海蓬上去，容易看起來頭很大！這種臉型如果想剪瀏海，最好是「若有似無」要有透視感，露出額頭對臉型修飾度更好，兩側長度則要長過顴骨，另外要注意瀏海髮根的蓬鬆感，不要讓瀏海塌扁貼在臉上。

2.剪短反而變瘦了

原本宣宣頭髮長度到胸口，剪短到及肩長度後，整個人看起來就瘦了5公斤！Ryan老師說因為長髮加上髮量厚厚地堆在胸口，視覺上反而會放大身體的面積！「剪短之後剛好落在肩膀，露出一點脖子，整體看起來就會變輕盈。」

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3.頭頂要有蓬度

Ryan老師也幫宣宣處理了頭頂的蓬度，打了一些層次，更有拉長小臉效果，或也可以用吹整技巧讓頭頂變蓬鬆！Ryan老師傳授：「想讓顱頂增高，可把頂部頭髮先往前吹，吹到9分乾的時候再撥到想要的分線，這樣就能增加髮根蓬鬆度。」

4.髮尾不要燙內彎

除了頭頂要蓬，Ryan老師提醒臉頰兩側頭髮也不能剪太薄，可以稍微保留點厚度，髮尾處理則要柔和，可以稍微打薄減輕分量感，但要注意不能燙內彎！「若髮尾內彎進來把臉包住，會圓上加圓！」自然直順的髮尾線條，最能去打破圓臉的輪廓線。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】