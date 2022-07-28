$4X,XXX入門價買Hermès Geta Bag　高級感拉闊H字扣最吸睛

【Hermès手袋】Hermès手袋一直是女生們的Dream Bag，但對初入職場的女生來說價錢上或會相對難負擔，特別是Kelly、Brikin等經典熱賣袋款。早前，Hermès就最新推出了全新手袋Hermès Geta Bag，不但設計典雅高貴，價錢方面更是Hermès系手袋的入門級數，不到$50,000即可入手，成為了愛馬仕迷其中一個入門新選擇。



Hermès Geta Bag以山羊皮製作，最大的設計點就是袋身的拉闊H字磁石袋扣，Geta Bag的名字與設計靈感來自日本木屐，參考木屐鞋底而設計，充滿俐落線條感，時尚度十足。有別於一般手袋會於底部加上傳統釘腳，Hermès Geta Bag直接以H字磁石袋扣代替釘腳承托手袋底部不但增加手袋的辨識度，令整個手袋的設計更加簡約典雅，貫徹Hermès的高貴感。

此外，Hermès Geta Bag採用了與袋身同色調的帆布粗闊肩帶，可以自行調較肩帶的長度作肩揹或斜揹之用。而Hermès Geta Bag的形狀呈長方形，因此手袋打開後容量充足，可以放下唇膏、手機、銀包等日常用品，非常實用。

Hermès手袋│Hermès Geta Bag的形狀呈長方形，因此手袋打開後容量充足（Hermès）

同時，價錢上Hermès Geta Bag亦屬於Hermès的入門級數，售價只需$46,800，不到$50,000即可入手，預算不高的女生可以選擇Hermès Geta Bag作為愛馬仕入門款。顏色方面則有焦糖色、粉紅色與柔和奶茶灰等可以選擇。

Hermès手袋│價錢上Hermès Geta Bag亦屬於Hermès的入門級數，售價只需$46,800（Hermès）

Kelly、Brikin等手袋雖然是Hermès多年來歷久不衰的長青熱賣經典手袋，但價錢高昂以及貨量少，一般人若不作相對的配貨可謂難以入手，可遇不可求。其實Hermès亦有其他價錢相對親民的入門手袋可以選擇，以下《01女生》就為大家精選了5款Hermès入門手袋推薦。

▼▼▼【按圖看】Hermès入門手袋推薦▼▼▼