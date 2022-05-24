Hermès春夏最熱門7款涼鞋推薦　厚底楔型鞋、經典鉚釘低跟超搶手

Hermès（愛馬仕）作為所有女人心中的夢幻逸品，最有名當然是Kelly包和Birkin包，但其實如果你有機會走進Hermès店裡挖寶，你會發現除了各類皮件之外，還有許多超剁手的經典款等著你購入。



儂編搶先替大家精選出7款春夏必備的皮革涼鞋，讓你在網店不限時空、24小時都能買買買，輕輕鬆鬆在家等著Hermès把東西送到你家！

春夏7款精選涼鞋推介，買不到Hermès手袋的姐妹們先止止癮吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Amore涼鞋

若仔細近賞異色交織出簍空鞋面會發現其設計靈感來自品牌字首「H」，小牛皮平切邊緣完美展現Hermès的百年皮革工藝，運用焦糖色和純白色一深一淺打造專屬於夏季的時尚風格，非常適合搭配一件白洋裝漫步在鄉間田野或是沙灘邊，替時髦度假Look畫龍點睛。

Oasis涼鞋

不同於平時常見的全皮革Oasis高跟涼鞋，2022春夏推出以淺棕色帆布拼接小牛皮滾邊的設計，剛剛好的5 cm鞋跟能巧妙延伸腿部比例又不怕讓雙腳太負擔，如果你正好在找一雙能完整呈現Hermès經典風格又不會大撞款的夢幻美鞋，我們非常推薦你豪不猶豫地購入它。

Dune涼鞋

相信所有Hermès迷都對Collier de Chien經典鉚釘元素不陌生，以低跟小牛皮涼鞋為基礎，在一字皮革鞋面上裝俐落金屬細節， 創造出現代時尚造型。除了照片中的經典焦糖棕之外，官網上也有深一個色階的黑色皮革鞋面可以選擇，讓你不用去百貨公司群聚、在家就能買到夢幻美鞋。

Eze 30涼鞋

2022年春夏厚底楔型鞋大勢回歸，以輕巧軟木厚底打造大膽舒適的風格，點綴「H」鞋面小牛皮涼鞋，前端鞋底和鞋跟的完美3 cm高度差，讓你即便穿著它在路上快步行走也不怕拐到腳，如果你跟儂編一樣對增高厚底鞋有強烈偏執，這款涼鞋絕對是夏日理想之選。

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Oasis涼鞋

許多人一到夏季都會傾向換穿彩度較高或明度較高的單品，或是藉由醒目的包款、鞋款、髮飾...等配件來點亮造型。像是這雙白色小牛皮涼鞋，便是Hermès每年進入春夏季許多人會固定回購，導致店上常常一雙難求的夢幻經典款，如果在官網上有看到，建議立刻下訂！

Oran涼鞋

同樣是為滿足想要來點不一樣的Hermès粉，這款加入編織細節的小牛皮涼鞋，以經典「H」鞋面完美體現Hermès的品牌DNA，但不同於一般素雅的原色皮革鞋底，設計師在鞋緣處縫上石榴紅皮革編飾來呼應鞋面設計，為整體風格增添一絲俏皮趣味性。

Santorini涼鞋

如果有機會點開Hermès官方網站的鞋款分頁，保證第一眼由上往下滑，便會看到這雙識別度極高的Santorini撞色涼鞋，設計師透過「H」鞋面和鞋底、皮革繫帶的對比配色，打造時尚休閒的風格。除了海沫綠與橘色的搭配之外，還有粉紅黃、紅配紫都超欠買。

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