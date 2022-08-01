Rolex Oyster Perpetual系列最新市價！停產款式半年暴升高達63%

Rolex的彩虹漆面手錶Oyster Perpetual（OP）系列自推出起已深受女生喜愛，其中的粉紅及Tiffany Blue等夢幻色系更是女生必搶之選！在2022年，Rolex竟在毫無預警下停產了多個OP系列錶款，停產消息一傳，令本來已很搶手的OP系列的市值急升，升幅最大的面盤顏色竟然是這個？



Rolex 的 Oyster Perpetual（OP）系列以彩色漆面而聞名，加上官方價錢門檻較低，自推出起已深受大眾喜愛，更被列為入門級之選！OP系列設有糖果粉紅色、綠松石藍色、黃色、珊瑚紅色及綠色等多款漆面錶面顏色，亦備有多種尺寸錶殼款式可供選擇！

Rolex 的 Oyster Perpetual（OP）系列以彩色漆面而聞名，加上官方價錢門檻較低，自推出起已深受大眾喜愛，更被列為入門級之選！（微博@佘詩曼Charmaine）

不過，OP系列竟在近年傳出停產消息，Rolex在毫無預警下停產OP系列多個錶款，其中包括31mm 糖果粉紅色、31mm 黃色、31mm 珊瑚紅色、36mm 黃色、36mm 珊瑚紅色、41mm 綠松石色、41mm 黃色、41mm 珊瑚紅色都成為了絕版！

隨著停產消息的傳出，令OP系列在二手市場的市價亦有大幅急升的趨勢，就以Oyster Perpetual 36（126000）系列為例，其官方定價為美元$5,800（香港官方售價：港幣$45,100），而最受歡迎的Tiffany Blue綠松石藍色錶面的市價已直逼美元$23,600（港幣約$185,300），比其定價遠高4倍以上！

根據高級手錶研究機構WatchCharts的市場調查研究顯示，除了綠松石藍色外，Oyster Perpetual 36 各錶款在近半年亦有頗大的升幅，而升幅最大的竟然是較冷門的珊瑚紅色，市價在半年內暴升63％，升幅更要比最熱門的Tiffany Blue高，研究結果令人十分意外！

Rolex｜隨著停產消息的傳出，令Oyster Perpetual系列在二手市場的市價亦有大幅急升的趨勢！（ROLEX@FB）

Rolex OP系列升幅排行第1位：珊瑚紅色

Rolex Oyster Perpetual 36（126000）的珊瑚紅色錶面，在2021年12月的市價為美元$9,700（港幣約$76,100），到今年6月已升值至美元$15,800（港幣約$124,000），升幅高達63％，是Oyster Perpetual 36整個系列之中升幅最高的款式。

Rolex OP系列升幅排行第1位：珊瑚紅色（28watches 官網）

Rolex OP系列升幅排行第2位：綠松石藍色

綠松石藍色一向是大熱顏色，不論男女也相當喜愛入手，在2021年12月的市價為美元$14,700（港幣約$115,400），今年6月已升值至美元$23,600（港幣約$185,300），升幅達61％，僅次於珊瑚紅色錶款。

Rolex OP系列升幅排行第2位：綠松石藍色（Rolex 官網）

Rolex OP系列升幅排行第3位：黃色

Rolex Oyster Perpetual 36（126000）的黃色錶面款式，在2021年12月的市價為美元$11,900（港幣約$93,400），到今年6月市價升至美元$218,600（港幣約$146,000），升幅達56％。

Rolex OP系列升幅排行第3位：黃色（VIP Stations 官網）

Rolex OP系列升幅排行第4位：綠色

在OP系列中，雖然綠色錶面款式暫未有停產消息傳出，但其市價升幅也不小，在2021年12月的市價為美元$9,900（港幣約$77,700），到今年6月已升至美元$13,700（港幣約$107,500），升幅達39％。

Rolex OP系列升幅排行第4位：綠色（Rolex 官網）

除了Oyster Perpetual 36之外，其實OP系列其他尺寸錶款同樣售價急升，Oyster Perpetual 41（124300）的綠松石藍色市價已直逼美元$36,700（港幣約$288,100），與去年市價相比，這1年的升幅達129％。相信OP系列錶款的市價會持續增長！

Rolex Oyster Perpetual系列綠松石藍色錶款最新市價！（watchcharts＠IG）

Rolex Oyster Perpetual 36系列最新市價（watchcharts＠IG）

Rolex Oyster Perpetual 36系列最新市價（watchcharts＠IG）

【Rolex Q&A】