Rolex｜5大粉色勞力士保值手錶最平4萬可入手！Lady-Datejust必買

Rolex手錶是不少女生努力的目標，手錶價格有升無跌，可說是早買早享受！《01女生》為大家精選5款Rolex粉色手錶，除了顏色、款式夢幻美觀，部分價錢更相當親民，是不錯的入門級選擇！



Rolex手錶｜Oyster Perpetual 28 HKD 41,000

Oyster Perpetual 28 是不少女生入手 Rolex 的入門級之選，當初推出彩虹色系時已令一眾女生著狂，28亳米的錶盤特別適合女生佩戴，上手效果更顯斯文，氣質滿滿！手錶採用旋入式雙扣鎖雙重防水系統，配以防刮損藍水晶鏡面，不容易刮花，相對較耐用！

Rolex手錶｜Oyster Perpetual 28 HKD 41,000（Rolex 官網）

Rolex手錶｜Oyster Perpetual Lady-Datejust HKD 52,500

女生們近年都偏向喜歡小錶面手錶，而 Rolex 的 Oyster Perpetual Lady-Datejust 是特別為女性而設計的手錶款式，延續經典錶款Datejust的設計，在小巧的尺寸中完美演繹品牌的精緻工藝！Lady-Datejust 採用了蠔式錶殼配搭圓拱形外圈，設有小窗凸透鏡放大日曆，方便女生們讀取日期資訊，防水深度更深達100米！

Rolex手錶｜Oyster Perpetual Lady-Datejust HKD 52,500（Rolex 官網）

Rolex手錶｜Oyster Perpetual Datejust 31 HKD 53,300

Rolex 的 Datejust 31 採用31毫米蠔式錶殼配搭圓拱形外圈，鐘點標記以持久亮澤的金製成，獨特的粉紅色錶面設計，更顯柔美氣質！

Rolex手錶｜Oyster Perpetual Datejust 31 HKD 53,300（Rolex 官網）

Rolex手錶｜Oyster Perpetual Lady-Datejust HKD332,600

這款 Lady-Datejust 是今年新款手錶，以蠔式錶殼配搭鑽石外圈，華麗的外貌令一眾女生也難以抗拒！粉紅色蛋白石錶面配以精美獨特的星形鐘點標記，增添了獨特性，絕對值得收藏一隻！

Rolex手錶｜Oyster Perpetual Lady-Datejust HKD332,600（Rolex 官網）

Rolex手錶｜Oyster Perpetual Day-Date 36

Rolex 的 Oyster Perpetual Day-Date 36 錶面採用了粉紅色蛋白石配鑲鑽石，完美突顯女生們的大方優雅氣質！Day-Date 更是首款配置現代日曆和瞬跳星期顯示的天文台認證腕錶，錶面上同時設有日期和星期全寫顯示窗，特別適合上班一族佩戴！

Rolex手錶｜Oyster Perpetual Day-Date 36 （Rolex 官網）

【Rolex Q&A】