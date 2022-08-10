粉藍色精品手錶Top 15　Rolex、Cartier、Tiffany&Co.超夢幻必搶

腕錶界因Tiffany及Patek Philippe聯名，爭相掀起一股各種夢幻的粉藍色風暴，不只激發你的少女心，更共為此刻因疫情而不安的世界，帶來一絲寧靜！



15款粉藍精品手錶設計推薦，搭上這股粉藍風潮，男女都適合佩戴！

15款精品手錶推介，夢幻粉藍色配色讓本來成熟的款式多了份休閒和高雅！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Tiffany & Co.

應該沒有任何品牌能比Tiffany更適合詮釋正宗版「Tiffany Blue」顏色的了吧？系列命名源於品牌於1837年在紐約的第一間專門店年分。承襲紐約精神，「Tiffany 1837 Makers」在錶觀輪廓的設計上，便以俐落的方形切角線條，呼應這座大都會、幹鍊感的當代時尚風格。其中個性的設計，再加上不同材質或顏色的錶帶及面盤色彩，無論男女配戴，絕對都很適合！

2. Patek Philippe

在1851年的一次機緣下，Tiffany成為Patek Philippe進軍美國市場的第一個官方零售平台；更在Tiffany第五大道總店內以「店中店形式」開設第一間品牌的專門沙龍，從此一路互助至今，並於去年正式迎來雙方合作的170週年里程碑。為此難得紀念，更攜手推出一款有著經典「Tiffany Blue」面盤顏色的「Nautilus Ref. 5711/1A-018 金鷹腕錶」！一夕之間，各大媒體、論壇與買家之間無不瘋狂討論，就連Tiffany母集團LVMH家族成員也對外放話：「就連我們自己也買不到！」可見稀有度及珍藏性。

3. Rolex

Rolex「Oyster Perpetual」系列腕錶的境遇，猶如倒吃甘蔗，從曾經最易上手的勞力士入門錶款，直到2020年的重新規劃、調整再出發後，便立刻以珊瑚紅、天空藍、櫻花粉、再到經典的勞力士綠......等繽紛多彩的錶盤顏色創意，一瞬翻轉、重回品牌的一線位置，溢價程度也高得驚人，相較此前乏人問津的情況，根本兩回事。其奪人眼球的配色，亦使得在配戴視覺上，也變得更加年輕有活力，錶徑尺寸大小從28mm～41mm皆有，難怪就連男生看到也不禁大喊「卡哇伊〜」急著搶入手！至於搶不搶得到？Well......慢慢排隊吧。

4. Audemars Piguet

Audemars Piguet旗下最熱賣的明星腕錶「Royal Oak Offshore」系列（皇家橡樹離岸型），自1993年面世推出後，就博得不少人愛好者喜愛，日後更延伸出大小不一的不同版本設計：鈦金屬、黃金、鉑金等不同材質；甚至連易換式橡膠錶帶這般運動感的材質也都運用上去，就像這只充滿夏日感的水藍色款。AP「皇家橡樹」之所以一直讓人著迷，不是沒有原因。

5. Chanel

自2015年推出起，迅速躍升Chanel旗下經典腕錶系列的「Boy・Friend」，光從命名就很有巧思！「Boy・Friend」可說是繼「J12」後，又一男、女皆宜的中性腕錶主打系列，其方正、簡潔，甚至帶有點古典建築感味道在其中，捨去繁複裝飾的「Boy・Friend」，配戴起來也更加優雅。如今，剛滿7週年的「Boy・Friend」，亦向外首度推出「半訂製服務」，無論從鑲鑽與否、錶徑大小、錶殼貴金屬到錶帶......等材質，皆可依照個人喜好所選；更甚至！隨著現代人腕錶配戴的需求性，該系列也特別新增了可迅速拆換錶帶的機制功能，有基本的黑與白、也有鮮艷的紅色、當然不乏夢幻的粉霧藍......透過多變的錶帶組合，玩轉你手腕上的那一只「Boy・Friend」。

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6. Bvlgari

不虧為擁有「彩色寶石之王」美譽的百年珠寶暨腕錶品牌！Bvlgari為體現出根生義式奢狂的魅力與氣派，總會擅用鮮豔的色彩去不斷灌注於產品設計之中，讓不管是珠寶或是錶，更甚到包包、配件等，都有一種充滿生氣的活力氛圍。而這次在兩款全新的「Allegra」珠寶女錶創作上，續以耀眼的鑽石，點綴通透、清澈的海水藍寶，火光及色彩相互輝映，宛如形成一圈璀璨的寶石光環，目眩神迷，夢幻極了〜

7. Hermès

尤其喜歡Hermès在工藝錶款的設計，總能將那些琺瑯、蒔繪、細工鑲嵌、金雕等傳統工藝，融合成一幅幅極具當代巧思又充滿趣味性的圖案，有翱翔於空中的雪鴞、蓄勢待發狩獵的老虎、冰川上的北極熊，甚至連億萬年以前的暴龍都可以被畫出來！而在這只有著太空賽馬圖案的「Arceau Space Derby」腕錶上，也再次展現出品牌出類拔萃的手藝絕活，透過筆刷深淺不一的藍色及紫色調微繪，將圖案中的線條、色彩、空間及明暗度等層次，表現得栩栩如生，美到不行〜

8. Cartier

說起Cartier最為人知的錶款，除了「Santos」、「Tank」、「Panthère」外，俗稱「藍氣球」的「Ballon Bleu」，同樣也是品牌中的超級經典，「Ballon Bleu」乍看上下皆圓，但仔細一瞧，可是大有學問！流線型的3D立體錶殼宛如一顆鵝卵石，正面與背面都略呈渾圓的弧形；藍寶石水晶鏡面營造出奇妙的光學效果；而最鮮明的特色，莫過於一旁刻意放大凸出的藍寶石錶冠，充滿細膩的趣味細節。而在近期推出的延續新款中，當中一只帶有太陽放射飾紋的冰晶藍面盤顏色，剛好也搭上這股粉藍風潮，配上閃耀的鑽石錶圈，配戴在腕上，膚色格外顯白又紅潤。

9. Van Cleef & Arpels

象徵喜悅與希望的仙子和芭蕾舞者，賦予了Van Cleef & Arpels珠寶及腕錶創作上的諸多靈感，有著非常緊密的歷史連結。而這些姿態優雅、經典的女性形象，更不斷為世家與舞蹈的撰寫更新的篇章。如此款具有可更換式錶帶快拆功能的高級珠寶腕錶「Lady Danse Duo」，便以令人驚嘆浮雕工藝，結合上金質、鑽石及彩色寶石，共將面盤構成一幅有如百老匯音樂劇的微型場景圖案，栩栩如生地表現出舞者們的動感肢體，相當有趣。

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10. Dior

「The Dior Grand Bal Miss Dior」限量腕錶，整體靈感取自品牌創辦人Dior先生一生鍾愛的自然花卉（尤其是玫瑰）。此款面盤上，栩栩如生的3D立體效果花瓣設計，不僅重現一朵鮮花盛開之媚態，也以明亮、淺至深的藍色主調表現出花園在冬季尾聲的迷人景致，引領配戴者踏入迪奧先生芬芳繁盛的花園中心。

11. Harry Winston

素有「鑽石之王」美名的Harry Winston，從品牌經典八邊形Logo所延伸的「Emerald」腕錶系列，不僅再次呼應創辦人海瑞溫斯頓先生畢生鍾愛的祖母綠型切工，對於追求實用功能與珠寶魅力的女士而言，是相當值得入手的經典系列。而除了像這只輕盈的粉藍色款，品牌於去年推出的延續新款中，則是運用多條鮮艷色彩的錶帶去貫穿，從優雅的香檳色到熱情歡愉的亮橘色、華麗浪漫的紫色至秘境湖水般的綠松石色......時而帶點個性，時而帶點嬌嫩，共為此系列注入了一股青春氣息；而除了可搭配同色系的雙圈緞面錶帶外，亦還有相較華麗貴氣的鑲鑽米蘭網織錶鍊版本，可供配戴者選搭。

12. Piaget

凡對腕錶或珠寶有在研究的行家們，相信「Possession」系列之於Piaget的經典及重要性早已毋須贅言。最標誌性的可轉動式圓環設計，不僅突顯出品牌精湛的工藝特色，亦象徵著女性追求自由無束的深層心靈、渴望「Sunny Side of Life」生活態度哲學。此系列之下，除了擁有多種貴金屬材質、鑲鑽、彩色寶石面盤，以及價格相易好入手的精鋼款之外，還會隨錶附贈兩條可更換式錶帶，從休閒到成熟，讓配戴者能視當日心情、不同場合需求，混搭出最In的時髦與活力。

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13. Chaumet

經典的「Hortensia Eden」繡球花系列，與法國珠寶暨腕錶品牌Chaumet有著非常深遠的連帶關係，作為品牌最重要靈感謬思－約瑟芬皇后生前最深愛的花朵，本系列宛若一首美妙樂曲，百年已來持續已精湛的設計，賦予該系列珠寶與腕錶繽紛且雍容的色彩造型。

14. Hublot

每年的春夏之際，Hublot總是會推出療癒感十足的限定腕錶，而在今年粉藍色系腕錶當道的設計趨勢中，經典的「Big Bang」即推出一款介於藍與綠之間的特別色，並透過緞面與亮面抛光處理，讓錶可隨著光線反射呈現不同的色彩，呈現出夏日碧海藍天的愜意。42mm大錶徑尺寸，無論男、女都很適合佩戴，一上手馬上就有一股清新且輕盈的舒暢涼感，迎面而來。

15. Boucheron

綜觀近年所推出的幾大系列作品中，顯見Boucheron已逐漸跳脫傳統工藝的侷限，並擅用現代科技優勢，為珠寶及腕錶創作開啟了一個全新里程碑。就像這只「Miroirs Infinis」陀飛輪，面盤採以灰色珍珠母貝為底，再於寶石上頭以雷射雕刻出的立體的雲朵圖案，搭襯錶框邊緣數顆鑽石的光影點綴，完美詮釋宛如「雲隙光」的美麗意象。

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