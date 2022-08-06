Furla手袋2022｜9款秋冬手袋推介　My Joy系列心形拱門扣超獨特！

FURLA手袋2022｜FURLA手袋款式多而且價錢大眾化，可說是上班族與小資女的必收手袋品牌！FURLA最近推出了2022年秋冬系列，今次除了為經典款式注入新色調外，更推出了全新Furla My Joy手袋系列，相信必定會成為今季亮點！《01女生》為大家盤點9款FURLA秋冬系列手袋！



FURLA手袋2022｜Furla My Joy 迷你斜揹袋 HKD3,890

FURLA 全新 Furla My Joy 手袋系列採用了嶄新的交叉雙拱門設計呈現出 FURLA 標誌性的拱門標誌，扣起來形成愛心形，款式優雅而且別具特色，十分值得收藏一個！手袋系列更提供了多種顏色及面料可供選擇，包括鮮艷耀眼的彩色皮革及白色圈紗羊毛面料等，獨特性與時尚感兼備！

FURLA手袋2022｜Furla My Joy 迷你斜揹袋 HKD3,890（FURLA）

FURLA手袋2022｜Furla Primavera 小號肩袋 HKD3,190

半月包是近年的必收袋款，獨特的造型及實用性深受女生喜愛！FURLA也緊貼熱潮，今季為 Primavera 小號肩袋注入新意，以叢林野獸圖案及以動植物元素作靈感，用不同的藍色色調融合復古提花，打造出別具雕塑感的精緻袋款，特別適合秋冬佩戴！

FURLA手袋2022｜Furla Primavera 小號肩袋 HKD3,190（FURLA）

FURLA手袋2022｜Furla Primavera 小號肩袋 藍色提花面料配猞猁印花圖案 HKD3,190（FURLA）

FURLA手袋2022｜Furla Miastella 迷你水桶袋 HKD3,990

水桶袋造型優雅可愛，迷倒不少女人心！水桶包不只是充滿春夏氣息的手袋，只要不設計上花一點心思，即可瞬間打造成秋冬適用手袋款式！FURLA 就為 Miastella 迷你水桶袋系列注入新意，給合了麂皮與柔軟的皮革，並採用同色或對比色設計，打造出秋冬系列的吉卜賽風水桶袋款！

FURLA手袋2022｜Furla Miastella 迷你水桶袋 紅、灰褐及棕色併色Roma 柔軟牛皮配麂皮 HKD3,990（FURLA）

FURLA手袋2022｜Furla Miastella 迷你水桶袋 橙紅色Roma 柔軟牛皮配麂皮 HKD3,990（FURLA）

FURLA手袋2022｜Furla 1927 迷你手挽袋 HKD4,560

提到 FURLA 的經典手袋系列，不得不提 1927！Furla 1927 系列以標誌性的拱門設計融入手袋鎖扣位置，在最新一季，FURLA 把薰衣草印花及罌粟花印花圖案注入到迷你手挽袋之中，為這系列增添典雅活力感，賦予花團錦簇的魅力！手袋更設有可拆式肩帶，大家可選擇手提或肩背！

FURLA手袋2022｜Furla 1927 迷你手挽袋 淡粉色Ares紋理皮革配罌粟花印花圖案 HKD4,560（FURLA）

FURLA手袋2022｜Furla 1927 迷你手挽袋 淡青色Ares紋理皮革配薰衣草印花圖案 HKD4,560（FURLA）

▼▼▼按圖看更多FURLA2022年秋冬系列手袋款式▼▼▼