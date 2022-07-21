LOEWE︱24大新款手袋推介　Puzzle、Flamenco、半月包夏日必收

LOEWE手袋2022｜LOEWE是近年深受女生喜愛的品牌，除了Puzzle、Hammock、Flamenco等經典袋款之外，LOEWE最近也推出了不少新款手袋，相當值得入手！《01女生》為大家整合24大LOEWE新款手袋，大家也趕快入手一個吧！



LOEWE手袋2022｜Flamenco 緹花小牛皮迷你Anagram手拿包 HK$ 13,650

LOEWE經典袋款Flamenco系列自推出以來已大受歡迎， 設計靈感來自於舞動中的裙擺，透過皮革呈現出裙子的弧度，配合扭結束繩，令手袋更具立體感及獨特性！LOEWE最近再為Flamenco手袋注入新意，新款採用了Anagram緹花，完美彰顯品牌的精湛工藝！

LOEWE手袋2022｜Flamenco 緹花小牛皮迷你Anagram手拿包 HK$ 13,650（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2022｜小號納帕小牛皮 Puzzle Edge 手袋 HK$ 26,700

LOEWE 的 Puzzle 手袋可說是品牌的經典之最，長方體形狀配合獨特的幾何線條深得女生喜愛！新款小號納帕小牛皮 Puzzle Edge 手袋搭配了手工編織頂部提手，為手袋增添獨特性及精緻小細節。手袋更配有可拆卸及可調節背帶，可以手提或斜背，打造各種時尚風格。

LOEWE手袋2022｜小號納帕小牛皮 Puzzle Edge 手袋 HK$ 26,700（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2022｜Hammock Nugget 柔軟粒面小牛皮手提包 HK$ 18,700

LOEWE最近推出了維他命色調手袋系列，以橘子、柳橙和檸檬等鮮艷色系注入不同袋款，充滿活力感及夏日感十足，十分適合夏日佩戴！這款Hammock Nugget 柔軟粒面小牛皮手提包參考了Hammock系列的設計，並以全新比例呈現，更顯優雅氣質！手袋同樣配有可拆卸、可調節的背帶，可肩背、斜背或手提！

LOEWE手袋2022｜Hammock Nugget 柔軟粒面小牛皮手提包 HK$ 18,700（LOEWE 官網）

▼▼▼按圖看更多LOEWE維他命色調新款手袋▼▼▼

+ 4

LOEWE手袋2022｜LOEWE Luna 小號緞面小牛皮緹花手袋 HK$ 17,600

半月包是近期的大熱袋款，各大品牌也紛紛推出各式各樣的半月包款式！LOEWE 這款 Luna 小號緞面小牛皮緹花手袋採用緞面小牛皮製成，充滿雕塑感的輪廓及弧形雙唇扣令手袋更具獨特性。手袋更配有 LOEWE 緹花背帶，精美小細節令手袋簡約得來也不失時尚細節。

LOEWE手袋2022｜LOEWE Luna 小號緞面小牛皮緹花手袋 HK$ 17,600（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2022｜Amazona 16 Anagram 緹花小牛皮方形手袋 HK$ 18,350

Amazona 16 採用了 LOEWE Anagram 緹花及小牛皮精製而成，方形迷你設計令手袋更添復古味！Anagram 圖案壓花配以雕刻 Anagram 掛鎖完美呈現出品牌的精湛工藝。Amazona 16 雖然復古感重，但並不難配搭，簡單配襯牛仔褲便能輕鬆打造出時尚造型！

LOEWE手袋2022｜Amazona 16 Anagram 緹花小牛皮方形手袋 HK$ 18,350（LOEWE 官網）

▼▼▼按圖看更多LOEWE新款手袋▼▼▼

+ 5

【LOEWE手袋2022】