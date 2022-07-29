CELINE手袋2022｜20款秋季手袋推介　七夕節限定TRIOMPHE款式必收

CELINE手袋2022｜中國情人節「七夕」將至，各大品牌紛紛推出七夕限定系列迎接佳節！CELINE 最近推出了 2022年秋季系列，其中的平滑小牛皮CUIR TRIOMPHE小型BOX手袋及平滑小牛皮CUIR TRIOMPHE FOLCO手袋都注入了新色「唇膏紅」，帶給女生們愛意濃濃的感覺，充滿中國情人節氣息！另外，秋季系列中亦有不少新款手袋值得收藏，《01女生》為大家精選20大CELINE新款手袋推介！



CELINE手袋2022｜平滑小牛皮CUIR TRIOMPHE小型BOX手袋 HK$ 13,500

CELINE的平滑小牛皮CUIR TRIOMPHE小型BOX手袋，採用了盒子造型，形狀獨特可愛更略帶復古感，手袋採用了小牛皮配以小牛皮麂皮襯裡製造而成，可以手提或肩背，方便打造出不同的時尚造型與風格。今年七夕節，CELINE特意為這款手袋換上「唇膏紅」色，即使身穿簡約沉實色調的穿搭，背上這款手袋，能瞬間為造型增添點綴，展現浪漫氣息！

CELINE手袋2022｜平滑小牛皮CUIR TRIOMPHE小型BOX手袋 HK$ 13,500（CELINE）

CELINE手袋2022｜平滑小牛皮CUIR TRIOMPHE FOLCO手袋 HK$ 17,500

除了以上介紹的平滑小牛皮CUIR TRIOMPHE小型BOX手袋之外，CELINE也為平滑小牛皮CUIR TRIOMPHE FOLCO手袋換上了新色「唇膏紅」！圓弧馬鞍包造型手袋一向深受女生喜愛，設計簡約而且略帶復古感，款式實用更能容易配襯不同時尚穿搭，OL女生必收藏！

CELINE手袋2022｜平滑小牛皮CUIR TRIOMPHE FOLCO手袋 HK$ 17,500（CELINE 官網）

CELINE手袋2022｜TRIOMPHE帆布及小牛皮TRIOMPHE BOX手袋 HK$ 24,000

CELINE的TRIOMPHE印花帆布系列手袋充滿復古感，是手袋控女生必入手的包包款式之一！CELINE 2022年秋季手袋系列中的TRIOMPHE帆布及小牛皮TRIOMPHE BOX手袋，採用了TRIOMPHE帆布配以小牛皮飾邊，再配合金屬TRIOMPHE開關，為手袋增添復古高雅感！

CELINE手袋2022｜TRIOMPHE帆布及小牛皮TRIOMPHE BOX手袋 HK$ 24,000（CELINE）

CELINE手袋2022｜TRIOMPHE帆布XL及小牛皮AVA手袋 HK$ 13,000

半月包是近年大熱袋款，多個品牌都紛紛將其品牌特色融入手袋之中，推出別具特色的半月包袋款！CELINE的TRIOMPHE帆布XL及小牛皮AVA手袋，採用TRIOMPHE帆布配以小牛皮飾邊，完美彰顯品牌精湛工藝。手袋可掛肩或手提，打造復古優雅的時尚造型！

CELINE手袋2022｜TRIOMPHE帆布XL及小牛皮AVA手袋 HK$ 13,000（CELINE）

CELINE手袋2022｜TRIOMPHE帆布XL及小牛皮AVA手袋採用TRIOMPHE帆布配以小牛皮飾邊，打造復古優雅的時尚造型！（CELINE）

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