BLACKPINK Jennie愛小眾品牌手袋？小資女必入3000內顯高級單品

【BLACKPINK】韓國女團BLACKPINK昨日迎來出道6周年，除了推出新單曲〈Pink Venim〉，官方更宣布將舉行世界巡迴演唱會《BORN PINK》，預計明年1月蒞臨香港，令歌迷非常期待。BLACKPINK成員擁有各有的性格和魅力，深得高級品牌喜愛，並取下多個品牌大使位置，可說是當地時尚的代名詞。她們私下亦有親民一面，日常會以小眾品牌服飾作混搭，展現出優雅和悠閒的時尚魅力。以下盤點她們不過3,000元的平民穿搭款，大家不妨參考如何配搭出高級感。



韓國女團BLACKPINK昨日迎來出道6周年。(IG@jennierubyjane)

Jennie穿上黑色服飾盡顯氣質。(Weverse/Youtube@YOUNGRO)

Jennie所穿的黑色tube top，其實是來自近年崛起的越南小眾品牌FANCì。(FANCì)

【BLACKPINK】Jennie：黑色時尚、小眾品牌手袋

被譽為「人間香奈兒」的Jennie，不僅同時接下Chanel時裝和珠寶的品牌大使，還會拍攝Calvin Klein的造型照，展現充滿陽光氣息的性感路線。Jennie長有一副高級的厭世臉，穿上黑色服飾盡顯氣質，而在昨日慶祝6周年的影片中，她所穿的黑色tube top，其實是來自近年崛起的越南小眾品牌FANCì，價錢為200美元（約1,570港元），並以簡單的長布卷成花朵，散發出典雅的氛圍。

Jennie平日鍾愛慵懶風格，愛用小眾品牌手袋，如法國的Courrèges、瑞典的COS、丹麥的Ganni，以及好友開設的品牌NIEEH等，以簡單和充滿質感的設計，締造出悠閒的感覺。同時，她亦會配搭波鞋，提升活力氣場。

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Lisa穿Supreme白色背心。(IG@lalalalisa_m)

【BLACKPINK】Lisa：淨色歐美街頭風格

曾榮登「百大美女」榜首的Lisa，帶有異國風情的性感氣質，故日常穿搭都充滿歐美運動風格，以簡單淨色上衣配搭居多，價錢很多不到千元。個性隨意的Lisa亦會以睡衣示人，前日於個人Youtube頻道中公開穿瑞典品牌Hästens的睡衣，而昨日於IG分享Cath Kidston與迪士尼的聯乘款，透露出其可愛和少女的一面，與平日型格性感的風格形成反差萌。

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Rosé穿INSTANTFUNK的喇叭褲，價錢為108,000韓圜(約650港元)。

【BLACKPINK】Rosé：特色剪裁添細緻感

團內主唱Rosé偏好成熟和低調的路線，日常都會配搭牛仔褲，展現出樸實的感覺。雖然穿搭簡單，但她都會從細節著手，選擇具特色剪裁的款式，如喇叭褲和cut out款等，隱約流露出講究的穿著品味，亦會以同色調配搭全身，讓整體更添優雅和諧感覺。若想提升高級感，可像Rosé般以金飾提升亮眼感覺，同時展現優雅氣場。

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Jisoo早前到濟洲島旅行。(IG@sooyaaa__)

ketelo SS22 春夏季黑白間針織套。(IG@kotelo_official)

【BLACKPINK】Jisoo：針織配髮型展優雅

外貌甜美的Jisoo喜歡少女元素衣著，不時都看到碎花和皺褶款式。在選擇價錢親民的款式時，她一般以針織和白色為主，以展現清純和溫文的特質，同時透過髮型配搭，提升高級時尚感覺。她在早前的濟洲島旅行中，以黑背心和貨車帽子配搭ketelo黑白間針織套，打造運動風格，再孖辮、粉色手袋和橡筋，散發甜美氣質，看來充滿高尚氣場。

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