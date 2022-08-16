倪晨曦7大夏天內衣好物推薦　乳貼、提胸貼防走光及提升胸型

【夏天內衣推薦】夏日炎炎，女生們都換上了小背心、露肩裝等服飾，不過對女生而言選擇好用的夏天無肩帶內衣就是一大難題。倪晨曦最近就拍片分享了乳貼、防走光貼、提胸貼、無痕內褲4大類夏日必備內衣，不但可以防走光及提升胸型，不少更是模特兒界拍攝時會用到的好物。



夏天內衣推薦│一次性乳貼

紙質一次性乳貼質地超薄，好處是價錢便宜、完全防水，貼上後效果非常貼實，適合女生們穿泳衣時使用。不過，倪晨曦就坦然每次使用都會皮膚敏感，撕下時亦十分疼痛。她建議女生貼乳貼前可先塗上潤膚油，令到該部位較為濕潤，撕除時便能減少磨擦及疼痛感。

夏天內衣推薦│一次性乳貼（YT@倪晨曦）

夏天內衣推薦│布質乳貼

布質乳貼的大小介乎於紙質乳貼及Nude Bra之間，較一次性紙質乳貼厚，使用時更有安全感。缺點方面，由於布質乳貼邊緣以膠質製成，當重複使用數次後，邊緣位置會慢慢翹起。

夏天內衣推薦│布質乳貼（YT@倪晨曦）

夏天內衣推薦│矽膠乳貼

矽膠乳貼與Nude Bra相似，但較為薄身。而且，使用時非常隱形與膚色相近。如非大汗女生，矽膠乳貼一般而言可以重複使用7至8次左右。然而，由於矽膠乳貼不防水，因此穿泳衣時應避免使用，以免脫落。

夏天內衣推薦│矽膠乳貼（YT@倪晨曦）

夏天內衣推薦│膚色提胸貼

女生們若擔心乳貼沒有提升胸型的效果則可以選擇膚色提胸貼。使用提胸貼時只需要將胸部往上和中間撥集中，從胸部的底部貼上胸貼，並拉至肩膊位置便有提升胸型的效果。如果是較豐滿的女生就可以較闊的提胸貼，獲得更高承托力。

夏天內衣推薦│膚色提胸貼（YT@倪晨曦）

除了以上3款乳貼及提胸貼外，倪晨曦亦分享了另外款防走光好物推介，其中一款更於UNIQLO就可以買到。

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