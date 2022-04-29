面膜推薦2022｜倪晨曦好用面膜私心推介　針對不同肌膚15分鐘見效

【面膜推薦2022｜好用面膜】近年市面上都愈來愈多針對不同功效的面膜，好讓不同膚質的女生都能夠找到適合自己的好用面膜。日前星級靚媽倪晨曦（Elva）於個人社交平台分享自己無限回購的私藏好用面膜，片中倪晨曦詳細地說明各款面膜的功效及用法，當中推介包含了平價及貴價品牌的面膜，有興趣的女生就別錯過倪晨曦（Elva）的推介！



【面膜推薦2022｜好用面膜】倪晨曦（Elva）13款好用面膜私心推介（價錢由低至高排列）

【面膜推薦2022｜好用面膜】倪晨曦（Elva）13款私心面膜推介（IG@misselvani）

【面膜推薦2022｜好用面膜】1. Facial Essence Mask

Facial Essence Mask是購自Donki，別看以為是雜牌就沒有功效。倪晨曦表示出乎意料好用，而且內含30片面膜，相當適合起床後使用，價位絕對是學生們都可以負擔起，而且CP值又高。

面膜推薦2022｜1. Facial Essence Mask

【面膜推薦2022｜好用面膜】2. Gik Collagen Repair Moist Mask HK$58/21片

除了以上出自Donki的面膜外，倪晨曦再推介另一款性價比高的面膜。這款是血清膠原蛋白面膜，含有豐富的PRP血清蛋白、膠原蛋白等保濕精華，每片面膜都充滿大量的精華液，而且成分溫和容易吸收，只需敷5分鐘就能完成保養。

【面膜推薦2022｜好用面膜】2. Gik Collagen Repair Moist Mask HK$58/21片

【面膜推薦2022｜好用面膜】3. Fan Beauty Secret Seagrape Deep Hydrating Water Gel Mask 海葡萄凝水保濕面膜 HK$158/5片

這個品牌的面膜是內地女神范冰冰的自家研製的品牌，當時一推出己成為各大女星的最愛。面膜質地透薄，使用時非常貼服全臉，讓全臉都可以有效地吸收面膜的精華。使用後肌膚有明顯的即時保濕效果，而Elva都大讚「出乎意料的好用！」

【面膜推薦2022｜好用面膜】3. Fan Beauty Secret Seagrape Deep Hydrating Water Gel Mask 海葡萄凝水保濕面膜 HK$158/5片

【面膜推薦2022｜好用面膜】4. Knours. Know Your Skin. Sweet Rescue Nourishing Mask HK$165/5片

女生們臨到月經前，皮膚都會變得不穩定，容易出現敏感及暗瘡的問題。倪晨曦表示這款面膜是專為女生而設，面膜含有高含量的類黃酮和抗氧化成分，有助舒緩及調節月經期間所帶來的肌膚問題，而且可以預防肌膚失衡的問題，讓肌膚不再受到因荷爾蒙失衡而引致的問題。

【面膜推薦2022｜好用面膜】4. Knours. Know Your Skin. Sweet Rescue Nourishing Mask HK$165/5片

【面膜推薦2022｜好用面膜】5. SMTS Dual HA Mask Pack Plus 雙效加強補水面膜 HK$175/5片

倪晨曦用兩字形容這款面膜「好用」，更揚言指「閉眼入都不會出錯的一款」。這一款的面膜由8種保濕胺基酸形成，再加上透明質酸，讓肌膚細胞直接吸收，迅速補水，而且補水能力比一般的補水面膜更強，特別適合乾性肌膚使用。

【面膜推薦2022｜好用面膜】5. SMTS Dual HA Mask Pack Plus 雙效加強補水面膜 HK$175/5片

【面膜推薦2022｜好用面膜】6. Ceramine Pure Collagen Mesh Mask Set HK$320

這一款全新研發的膠原緊緻嫩膚網膜是倪晨曦首次使用，網膜的竣設計對比傳統的Paper Mask更易吸收，而且面膜的精華跟肌膚接觸後，會釋放抗衰老膠原蛋白。片中Elva親身示範用法，她指塗上精華水把臉弄濕後就可直接使用面膜，之後再在而面膜上塗上精華水，直至完全貼服，靜待15-20分鐘就除下。Elva表示剛使用完後會感到稍微的黏膩感，但等待多一會「不再有黏黏的感覺，反而變得緊緻」。

【面膜推薦2022｜好用面膜】6. Ceramine Pure Collagen Mesh Mask Set HK$320

【面膜推薦2022｜好用面膜】6. Ceramine Pure Collagen Mesh Mask Set HK$320

【面膜推薦2022｜好用面膜】6. Ceramine Pure Collagen Mesh Mask Set HK$320

【面膜推薦2022｜好用面膜】6. Ceramine Pure Collagen Mesh Mask Set HK$320

【面膜推薦2022｜好用面膜】7. FRANZ Skincare Premium Dual Mask System (2EA) HK$410

世界上第一款在家中亦能享受非侵入性優質的微電流Premium Dual Mask System 面膜, 意想不到的水潤，可緩慢及防禦初老跡象。一盒可以作為兩次療程， 以高效成份如神經酰胺、透明質酸、膠原蛋白、肽、維他命、生物質及銅等，幫助肌膚達到長效保濕及抗衰老的效果，亦為肌膚吸收所需水分及營養，平衡肌膚到健康的狀況，預防初老的跡象。

【面膜推薦2022｜好用面膜】7. FRANZ Skincare Premium Dual Mask System (2EA) HK$410

▼▼▼【面膜推薦2022｜好用面膜】倪晨曦餘下好用面膜私心推介【按圖看】▼▼▼

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