Peach John內衣評價｜上半年熱賣胸圍排行　不下滑無肩帶bra入3甲

【Peach John胸圍｜內衣評價】日本人氣內衣品牌Peach John一直都深受女生歡迎，多款胸圍都被大讚好穿、不下滑，是女生夏天的內搭恩物。日前，Peach John就公布了香港分店上半年的頭10位熱賣胸圍排行榜，當中不乏人氣無肩帶、Push Up款式。



Peach John熱賣胸圍排行榜│第10位 Everyday Easy Fit Marriage Bra（Peach John）

Everyday Easy Fit Marriage Bra屬無鋼圈及三角胸圍，超柔軟的罩杯特性能夠改善罩杯上方邊緣位置，即使是上胸不太豐滿的女生亦不會出現空杯問題。此外，更可以收起兩側贅肉，使胸部頂點位置向上提升，同時收窄乳間距離。

Peach John熱賣胸圍排行榜│第10位 Everyday Easy Fit Marriage Bra（Peach John）

Peach John熱賣胸圍排行榜│第9位 Work Bra Lacy（Peach John）

Work Bra Lacy罩杯內裡採用棉質物料，穿著感舒適，更會根據不同尺寸打造底厚或薄身襯墊，打造適量的豐滿感。同時能防止胸部外擴，打造向上和向內推的優美胸型。而且背帶採用分層構造，方便活動不怕胸圍移位。

Peach John熱賣胸圍排行榜│第9位 Work Bra Lacy（Peach John）

Peach John熱賣胸圍排行榜│第8位 Miracle Bra（Peach John）

Miracle Bra最大的賣點是能夠直接放進洗衣機內清洗，是懶得手洗胸圍女生的懶人恩物！Miracle Bra的背扣與一貫的鑰匙型背扣不同，凹凸面較少，不會在清洗時勾著其他衣服，而且喱士於洗滌時也不會破口。

Peach John熱賣胸圍排行榜│第8位 Miracle Bra（Peach John）

Peach John熱賣胸圍排行榜│第7位 Work Strapless（Peach John）

無肩帶平口胸圍Work Strapless不但方便配搭露肩服飾，胸圍的表面除了背扣外，全部平滑無縫，穿T恤等便服時不易現形，並採用吸水速乾物料，不怕流汗，而且更不易移位。

Peach John熱賣胸圍排行榜│第7位 Work Strapless（Peach John）

Peach John熱賣胸圍排行榜│第6位 Nice Body Bra Eyelash Lace（Peach John）

Nice Body Bra是Peach John的皇牌產品，胸圍重新調整胸和腰之間的黃金比例，實現腰部的寬度為1，而胸部則為1.5這個理想的比率。罩杯內內藏特殊的柔軟底厚聚氨酯襯墊，打造出柔軟的增量感，展現出富彈性的谷間。

Peach John熱賣胸圍排行榜│第6位 Nice Body Bra Eyelash Lace（Peach John）

▼▼▼【按圖看】Peach John熱賣胸圍排行榜第5位至第1位排名▼▼▼

【Peach John內衣Q&A】