Tiffany & Co.中性珠寶系列未上架受熱議！簡潔鎖匙扣造型最經典

Tiffany & Co.這個品牌歷久彌新，屹立珠寶界多年仍走在潮流尖端。很多人說，「歷史是不斷重複的」，雖然Tiffany & Co.跟得上時代步伐，但不忘初衷，致力革新舊事物，重新賦予它生命氣息。Tiffany & Co.的產品是許多女孩子認為不可或缺的首飾之一。除了經典Tiffany藍、鑽戒等招牌之外，Tiffany以「鎖」為靈感的設計同樣被譽為日後經典。這次全新中性Lock系列珠寶，其實最早可以追溯到1950年。



Tiffany & Co.全新中性珠寶系列。（官方圖片）

50年代，Tiffany & Co.首次推出功能性掛鎖，當時的鑰匙及鎖成為了「愛」的象徵，寓意彼此牢牢緊扣、永恆和堅貞不渝的愛情。設計師們也以此作為靈感，設計出鑰匙圈、鈔票夾、胸針和項鍊等經典系列商品。

Tiffany & Co. 1999年推出的Return to Tiffany鑰匙圈。（官方圖片）

在過去的20年，以「鎖」為設計靈感的主題在Return to Tiffany和 HardWear系列中不斷演變，並且大受歡迎。而在本月，Tiffany & Co.宣布推出一款全新的中性系列珠寶，並命名為Tiffany Lock，希望顛覆過往大家對「珠寶更適合女生配戴」的刻版印象，讓珠寶跨越性別。

Tiffany & Co.全新中性珠寶系列 | Tiffany望打破只有女性才會戴飾物的既定思維。（官方圖片）

過去「鎖」僅僅代表愛情，現在Tiffany重新定義了鎖的概念－人與人之間的關係，不再只侷限於男女之愛，而是連結所有人的情感，傳遞團結和包容的訊息，再度回應Tiffany Lock的創作理念－「No Rules. All Welcome.」。

這樣的寓意更隱含在Tiffany Lock手鐲的設計中，可旋轉的手環機制與掛鎖功能互相呼應。Tiffany經典系列HardWear則是Tiffany Lock系列的姐妹作，除了都是以「鎖」為概念的設計，兩者也都走中性風格，靈感皆來自Tiffany古典珍藏庫中1971年的中性手鍊。

Tiffany經典系列HardWear則是Tiffany Lock系列的姐妹作。（官方圖片）

一共4款全新Lock手鐲以18k白金、黃金和玫瑰金，與無鑲鑽或鑲鑽石打造，將於9月1日率先在全球限定專賣店獨家發售，系列其他款式將在2023年1月後推出。

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除了將推出的簡潔俐落的鎖匙扣造型手鐲之外，Tiffany & Co.在過往亦推出過不少以「鑰匙及鎖」作為設計原型的手鐲，還有經典心型和蘊含Tiffany藍元素的手鐲。

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【Tiffany & Co. Q&A】