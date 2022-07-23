agnès b.全線減價低至5折　$345起買手袋、銀包、首飾

【agnès b.優惠】各大品牌最近都開始年中大減價優惠，而人氣法國時尚品牌agnès b.亦於7月15日至7月31日期間舉行Final Sale大減價，門市及網店多款精選手袋、銀包、首飾都減價低至5折發售，最平$345起。《01女生》以下就為大家精選了部分抵買的靚款推介。



agnès b.的手袋一直都深受不少OL及女生的歡迎，今次就有多款精選減價手袋低至半價發售。當中，牛皮斜背袋以長直型的信封包設計，配以agnès b.標誌的磁石開合扣，百搭易襯，原價$2,890，半價後$1,445即可入手。另外，墨綠色的單肩小方包NAOMI亦以半價發售，折後只需$1,195。至於追求手袋輕便的女生不妨可以選擇尼龍製的手袋款式或者是帆布托特包，同樣低至半價，最平由$774起，不到千元即可入手。

▼▼▼【按圖看】agnès b.優惠│精選手袋低至半價▼▼▼

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除了手袋外，agnès b.的銀包亦有減價，折扣由7折至6折不等。最平的選擇有卡套款式，減價後只需數百元便可以入手，CP值高。另外，其他牛皮銀包亦有折扣，除了有長款及短款銀包可以選擇外，顏色方面更有奶油黃、牛油果綠等糖果色，夏日感十足。

▼▼▼【按圖看】agnès b.優惠│精選銀包低至半價▼▼▼

agnès b.的飾物同樣出色，吸引不少女生入手。今次減價中有多款精選首飾如頸鏈、手鏈、耳環減價低至5折。推介款式有B.LOGO 花朵手鍊，以玫瑰金為主調，再配以花朵形狀設計和施華洛世奇水晶，以及agnès b.標誌，十分精緻，半價後售價只需$595。而其他的頸鏈和耳環款式亦同樣精美又百搭。

▼▼▼【按圖看】agnès b.優惠│精選首飾低至半價▼▼▼

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）